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Na região Serrana

Onça ataca mulher em zoológico em Marechal Floriano

Vítima precisou ser transferida para um hospital da Grande Vitória após ataque sofrido nesta sexta-feira (23); ela passou por uma cirurgia e está na UTI
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 set 2022 às 16:42

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 16:42

Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano
Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas
Uma mulher foi atacada por uma onça nesta sexta-feira (23), em um zoológico que fica em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na manhã de sábado (24), a Sesa informou que a paciente Elaine Pereira Sampaio passou por cirurgia e segue internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
Em nota, a pasta confirmou que uma "paciente com múltiplos ferimentos decorrentes de ataque de onça" deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, na tarde de sexta-feira. A dinâmica de como o ataque aconteceu não foi esclarecida.
"A paciente recebeu atendimento de forma ágil e precisa, passou por uma cirurgia e está recebendo toda a assistência necessária para recuperação na UTI"
Secretaria de Saúde do Espírito Santo - Em nota
Sem querer ser identificada, uma moradora de Marechal Floriano disse que a população local está "apreensiva". Na cidade, circulava a informação de que a vítima seria uma funcionária do Zoo Park da Montanha – que, conforme comunicado nas redes sociais, está fechado para visitação desde o dia 2 de setembro deste ano.
"Essa não é a primeira vez que alguém se machuca lá. Um macaco já mordeu a mão de uma tratadora, e uma cobra já mordeu a mão de outro tratador. Isso nos últimos anos. Sem contar os animais que já fugiram. O parque é lindo, mas não está preparado para lidar com esses animais", comentou.
Antes de ser transferida para a Grande Vitória, a vítima teria sido atendida na Policlínica de Marechal Floriano. No entanto, a equipe do local disse que não "pode passar informações sobre pacientes". A Secretaria de Saúde de Marechal Floriano também não quis comentar o caso.

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O OUTRO LADO

Em nota, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo, envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". A administração afirmou que a vítima "encontra-se consciente e fora de perigo" e que está "prestando toda a assistência".
Segundo a empresa, a onça não sofreu ferimentos e está em segurança.

Atualização

24/09/2022 - 1:40
No sábado (24), a Sesa informou a identificação da paciente e o estado de saúde atualizado: Elaine Pereira Sampaio, passou por cirurgia e segue internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. O texto foi atualizado.

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