Onça ataca mulher em zoológico em Marechal Floriano

Uma mulher foi atacada por uma onça nesta sexta-feira (23), em um zoológico que fica em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na manhã de sábado (24), a Sesa informou que a paciente Elaine Pereira Sampaio passou por cirurgia e segue internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
Em nota, a pasta confirmou que uma "paciente com múltiplos ferimentos decorrentes de ataque de onça" deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, na tarde de sexta-feira. A dinâmica de como o ataque aconteceu não foi esclarecida.
"A paciente recebeu atendimento de forma ágil e precisa, passou por uma cirurgia e está recebendo toda a assistência necessária para recuperação na UTI"
Sem querer ser identificada, uma moradora de Marechal Floriano disse que a população local está "apreensiva". Na cidade, circulava a informação de que a vítima seria uma funcionária do Zoo Park da Montanha – que, conforme comunicado nas redes sociais, está fechado para visitação desde o dia 2 de setembro deste ano.
"Essa não é a primeira vez que alguém se machuca lá. Um macaco já mordeu a mão de uma tratadora, e uma cobra já mordeu a mão de outro tratador. Isso nos últimos anos. Sem contar os animais que já fugiram. O parque é lindo, mas não está preparado para lidar com esses animais", comentou.
Antes de ser transferida para a Grande Vitória, a vítima teria sido atendida na Policlínica de Marechal Floriano. No entanto, a equipe do local disse que não "pode passar informações sobre pacientes". A Secretaria de Saúde de Marechal Floriano também não quis comentar o caso.
O OUTRO LADO
Em nota, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo, envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". A administração afirmou que a vítima "encontra-se consciente e fora de perigo" e que está "prestando toda a assistência".
Segundo a empresa, a onça não sofreu ferimentos e está em segurança.
Atualização
24/09/2022 - 1:40
No sábado (24), a Sesa informou a identificação da paciente e o estado de saúde atualizado: Elaine Pereira Sampaio, passou por cirurgia e segue internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória. O texto foi atualizado.