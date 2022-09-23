Onça ataca mulher em zoológico em Marechal Floriano

"A paciente recebeu atendimento de forma ágil e precisa, passou por uma cirurgia e está recebendo toda a assistência necessária para recuperação na UTI"

"Essa não é a primeira vez que alguém se machuca lá. Um macaco já mordeu a mão de uma tratadora, e uma cobra já mordeu a mão de outro tratador. Isso nos últimos anos. Sem contar os animais que já fugiram. O parque é lindo, mas não está preparado para lidar com esses animais", comentou.