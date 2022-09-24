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Em Marechal Floriano

Mulher atacada por onça no ES segue internada em UTI de hospital

Após passar por cirurgia, Elaine Pereira Sampaio segue internada, mas já respira sem a ajuda de aparelhos, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Zoo Park está fechado
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

24 set 2022 às 13:03

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 13:03

Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano
Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas
A mulher que foi atacada por uma onça nessa sexta-feira (23), em um zoológico que fica em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, segue internada, mas já respira sem a ajuda de aparelhos. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a paciente Elaine Pereira Sampaio “apresenta um quadro estável”.
Segundo nota da Sesa enviada na manhã deste sábado (24), Elaine está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória, e “está recebendo os melhores cuidados por parte da equipe médica, assistencial e multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva”. O texto acrescenta que a “paciente apresenta um quadro estável e respira sem a ajuda de aparelhos”.
Na sexta-feira, já havia sido confirmado que a paciente sofreu  "múltiplos ferimentos decorrentes de ataque de onça" e que tinha dado entrada na UTI do hospital durante a tarde. A dinâmica de como o ataque aconteceu não foi esclarecida.
"A paciente recebeu atendimento de forma ágil e precisa, passou por uma cirurgia e está recebendo toda a assistência necessária para recuperação na UTI"
Secretaria de Saúde do Espírito Santo - Em nota
Sem querer ser identificada, uma moradora de Marechal Floriano disse que a população local está "apreensiva". Na cidade, circulava a informação de que a vítima seria uma funcionária do Zoo Park da Montanha – que, conforme comunicado nas redes sociais, está fechado para visitação desde o dia 2 de setembro deste ano.
"Essa não é a primeira vez que alguém se machuca lá. Um macaco já mordeu a mão de uma tratadora, e uma cobra já mordeu a mão de outro tratador. Isso nos últimos anos. Sem contar os animais que já fugiram. O parque é lindo, mas não está preparado para lidar com esses animais", comentou.
Antes de ser transferida para a Grande Vitória, a vítima teria sido atendida na Policlínica de Marechal Floriano. No entanto, a equipe do local disse que não "pode passar informações sobre pacientes". A Secretaria de Saúde de Marechal Floriano também não quis comentar o caso.

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ZOO PARK ESTÁ FECHADO

Em nota, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo, envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". A administração afirmou que a vítima "encontra-se consciente e fora de perigo" e que está "prestando toda a assistência".
Segundo a empresa, a onça não sofreu ferimentos e está em segurança.
Em suas redes sociais o Zoo Park da Montanha informa que está fechado, em sua última postagem. "Devido à manutenção interna e necessidade de manejo geral do plantel, o Zoo Park da Montanha ficará temporariamente fechado.." Não é informado quando vão reabrir.

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