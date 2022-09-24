Mulher atacada por onça no ES segue internada em UTI de hospital

Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas

A mulher que foi atacada por uma onça nessa sexta-feira (23), em um zoológico que fica em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, segue internada, mas já respira sem a ajuda de aparelhos. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a paciente Elaine Pereira Sampaio “apresenta um quadro estável”.

Segundo nota da Sesa enviada na manhã deste sábado (24), Elaine está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória, e “está recebendo os melhores cuidados por parte da equipe médica, assistencial e multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva”. O texto acrescenta que a “paciente apresenta um quadro estável e respira sem a ajuda de aparelhos”.

Na sexta-feira, já havia sido confirmado que a paciente sofreu "múltiplos ferimentos decorrentes de ataque de onça" e que tinha dado entrada na UTI do hospital durante a tarde. A dinâmica de como o ataque aconteceu não foi esclarecida.

"A paciente recebeu atendimento de forma ágil e precisa, passou por uma cirurgia e está recebendo toda a assistência necessária para recuperação na UTI" Secretaria de Saúde do Espírito Santo - Em nota

Sem querer ser identificada, uma moradora de Marechal Floriano disse que a população local está "apreensiva". Na cidade, circulava a informação de que a vítima seria uma funcionária do Zoo Park da Montanha – que, conforme comunicado nas redes sociais, está fechado para visitação desde o dia 2 de setembro deste ano.

"Essa não é a primeira vez que alguém se machuca lá. Um macaco já mordeu a mão de uma tratadora, e uma cobra já mordeu a mão de outro tratador. Isso nos últimos anos. Sem contar os animais que já fugiram. O parque é lindo, mas não está preparado para lidar com esses animais", comentou.

Antes de ser transferida para a Grande Vitória , a vítima teria sido atendida na Policlínica de Marechal Floriano. No entanto, a equipe do local disse que não "pode passar informações sobre pacientes". A Secretaria de Saúde de Marechal Floriano também não quis comentar o caso.

ZOO PARK ESTÁ FECHADO

Em nota, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo, envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". A administração afirmou que a vítima "encontra-se consciente e fora de perigo" e que está "prestando toda a assistência".

Segundo a empresa, a onça não sofreu ferimentos e está em segurança.