Um ano depois, como estão os filhotes de onça nascidos em zoológico no ES

Rudá e Porã: os filhotes de onça do zoológico de Marechal Floriano cresceram Crédito: Divulgação / Zoo Park da Montanha

Há um ano, eles tiveram chá-revelação e nome escolhido pelos internautas de A Gazeta . Não por acaso, desde que nasceram Rudá e Porã despertam a curiosidade de muitos capixabas: são os primeiros filhotes de onça-pintada nascidos em cativeiro no Espírito Santo. A dupla, que é a sensação do zoológico de Marechal Floriano , na região Serrana no Estado, completou um ano no último dia 20 de junho.

Assim como a mãe Tupã, Rudá (filhote preto) e Porã (filhote pintado) receberam nomes de origem indígena. Nos primeiros dias de vida os dois tinham cerca de 4 kg cada um, mas cresceram tanto que já pesam cerca de 45 kg cada.

"Rudá e Porã são as principais atrações do zoológico, são muito queridos e encantam todos os visitantes. A alegria, o sorriso e as fotos são garantidas", afirma Rosângela Vieira, administradora do zoológico.

OS PRIMEIROS DIAS

Nos primeiros 45 dias de vida os filhotes não tiveram contato com nenhum visitante. Rudá e Porã ficavam o tempo inteiro com a mãe, Tupã, e recebiam  quando necessário  a visitar do seu tratador, João Batista.

"Desde o nascimento eles são tratados pelo mesmo funcionário. É importante deixar uma pessoa na qual eles sintam confiança. Após o nascimento, os filhotes ficaram isolados com a mãe por 45 dias, sem nenhum contato com a equipe. Eram apenas ofertados pelo tratador a alimentação e a água, e realizada a limpeza do recinto, evitando ao máximo estressar os animais", conta Rosângela.

Rudá e Porã em seus primeiros dias de vida Crédito: Julio Huber | Zoo Park

ROTINA E ALIMENTAÇÃO

A rotina dos filhotes inclui muita brincadeira nas primeiras horas do dia e uma alimentação com muita carne no cardápio. Mas se você pensa que eles se alimentam todos os dias, está enganado: domingo é dia de jejum!

"Logo de manhã o tratador solta os filhotes juntos no recinto, onde eles interagem com os troncos e plataformas, brincam no tanque com água, exploram todo o recinto e ao final do dia voltam ao cambeamento, dormindo separados. A alimentação inclui carne de boi (coração, fígado e rins), pescoço de frango e suplementação vitamínica. A comida é ofertada todos os dias ao final da tarde, exceto aos domingos, quando é realizado o jejum fisiológico. Na natureza eles não se alimentam todos os dias", explica a administradora do zoológico.

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