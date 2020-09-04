Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rudá e Porã

Um ano depois, como estão os filhotes de onça nascidos em zoológico no ES

Rudá e Porã foram os primeiros filhotes de onça-pintada nascidos em cativeiro no Espírito Santo. A dupla, que é a sensação do zoológico de Marechal Floriano, na região Serrana no Estado, completou um ano no último dia 20 de junho

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 11:49
Rudá e Porã: os filhotes de onça do zoológico de Marechal Floriano cresceram
Rudá e Porã: os filhotes de onça do zoológico de Marechal Floriano cresceram Crédito: Divulgação / Zoo Park da Montanha
Há um ano, eles tiveram chá-revelação e nome escolhido pelos internautas de A Gazeta. Não por acaso, desde que nasceram Rudá e Porã despertam a curiosidade de muitos capixabas: são os primeiros filhotes de onça-pintada nascidos em cativeiro no Espírito Santo. A dupla, que é a sensação do zoológico de Marechal Floriano, na região Serrana no Estado, completou um ano no último dia 20 de junho.
Assim como a mãe Tupã, Rudá (filhote preto) e Porã (filhote pintado) receberam nomes de origem indígena. Nos primeiros dias de vida os dois tinham cerca de 4 kg cada um, mas cresceram tanto que já pesam cerca de 45 kg cada. 
"Rudá e Porã são as principais atrações do zoológico, são muito queridos e encantam todos os visitantes. A alegria, o sorriso e as fotos são garantidas", afirma Rosângela Vieira, administradora do zoológico.

OS PRIMEIROS DIAS

Nos primeiros 45 dias de vida os filhotes não tiveram contato com nenhum visitante. Rudá e Porã ficavam o tempo inteiro com a mãe, Tupã, e recebiam  quando necessário  a visitar do seu tratador, João Batista. 
"Desde o nascimento eles são tratados pelo mesmo funcionário. É importante deixar uma pessoa na qual eles sintam confiança. Após o nascimento, os filhotes ficaram isolados com a mãe por 45 dias, sem nenhum contato com a equipe. Eram apenas ofertados pelo tratador a alimentação e a água, e realizada a limpeza do recinto, evitando ao máximo estressar os animais", conta Rosângela.
Onças pintadas nasceram em zoológico do ES
Rudá e Porã em seus primeiros dias de vida Crédito: Julio Huber | Zoo Park

ROTINA E ALIMENTAÇÃO

A rotina dos filhotes inclui muita brincadeira nas primeiras horas do dia e uma alimentação com muita carne no cardápio. Mas se você pensa que eles se alimentam todos os dias, está enganado: domingo é dia de jejum!
"Logo de manhã o tratador solta os filhotes juntos no recinto, onde eles interagem com os troncos e plataformas, brincam no tanque com água, exploram todo o recinto e ao final do dia voltam ao cambeamento, dormindo separados. A alimentação inclui carne de boi (coração, fígado e rins), pescoço de frango e suplementação vitamínica. A comida é ofertada todos os dias ao final da tarde, exceto aos domingos, quando é realizado o jejum fisiológico. Na natureza eles não se alimentam todos os dias", explica a administradora do zoológico.

VÁ CONHECER

  • Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16 horas
  • Ingressos: R$ 40 / R$ 20 (meia)
  • crianças de 2 a 12 anos, estudantes, professores, doadores de sangue, militares e idosos têm direto a meia entrada

Veja Também

Covid-19: com protocolo, zoológico de Marechal Floriano volta a funcionar

Vitória decide voltar com ciclofaixa aos domingos e feriados

Prefeitura decreta fechamento da praia de Guriri durante o feriadão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados