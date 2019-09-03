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Votação

Escolha o nome dos filhotes de onças-pintadas que nasceram no ES

Eleição vai até as 21h do dia 25 de setembro; equipe do Zoo Park divulgou lista de nomes para votação nesta terça-feira (3)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 set 2019 às 14:32

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 14:32

Público vai poder escolher os nomes das onças-pintadas que nasceram no ES Crédito: Júlio Huber | Montagem Gazeta Online
ATUALIZAÇÃO: a enquete foi encerrada às 21h desta quarta-feira (25).
[* ENQUETE NO FINAL DA MATÉRIA — só serão computados os votos realizados pela enquete do Gazeta Online, das redes sociais do zoológico e em cédulas de papel no próprio parque]
Os capixabas que têm acompanhado o crescimento das onças-pintadas que nasceram em um zoológio de Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, vão poder escolher o nome da duplinha de irmãos. A votação começou nesta terça-feira (3) e será contabilizada por três meios: cédulas de papel no Zoo Park, redes sociais do zoológico — Instagram e Facebook — e aqui no Gazeta Online.
Após várias sugestões, os gestores do zoológico chegaram a uma lista com cinco nomes para cada filhote (sendo dois machos). Para o filhote pintado, as opções são: Porã, Capixaba, Valente, Thor e Vitório. Os dois primeiros nomes são de origem indígena, assim como o nome da mãe, Tupã. Os outros três se remetem a força, uma característica das onças-pintadas.
> Vídeo: onças-pintadas brincam sob os olhos da mãe em zoológico do ES
Já os nomes sugeridos para o filhote preto são: Rudá, por ser um nome indígena; Montanha, por conta da região onde fica o zoológico; Bagheera, que é o nome da pantera do filme "Mogli - O Menino Lobo"; Guerreiro, pela força da espécie e Negão Jr., em homenagem ao pai.
A intenção é divulgar os nomes vencedores no final de setembro, quando os dois irmãos também poderão receber visitas. A eleição vai até às 21h do dia 25 de setembro, e vencerão os nomes mais votados. Uma equipe do zoológico vai contabilizar os votos recebidos nas redes sociais do Zoo Park.
VOTE AQUI
Filhote pintado
Filhote preto
ZOO PARK DA MONTANHA
Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, de 9h às 17h;
Valor do ingresso: crianças de até 2 anos não pagam e de 2 a 12 anos o valor do ingresso é R$ 15. Acima de 12 anos o ingresso custa R$ 30,00. Estudantes com carteirinhas atualizadas e idosos acima de 60 anos pagam R$ 15,00. Para o programa de educação ambiental, o ingresso custa a partir de R$ 18;
Escolas: agendamentos de escolas podem ser feitas pelo e-mail [email protected];
Como chegar: para chegar ao Zoo Park da Montanha, basta entrar no quilômetro 49 da BR 262, em Barra de Rio Fundo, passar atrás do Posto Ipiranga e seguir por uma estrada pavimentada até o zoológico, distante cerca de um quilômetro da rodovia.

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