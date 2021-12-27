Filhote de gorila morre em zoológico de MG após queda

Um filhote de gorila morreu neste domingo (26) no Zoológico de Belo Horizonte, após cair de uma altura de aproximadamente três metros. O animal tinha pouco mais de três meses de vida.
Segundo nota da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), o filhote brincava com a irmã, Anaya, quando ela o pegou e o colocou nas costas, e então, subiu em uma das pedras que compõem a ambientação do local. "Em algum momento, o filhote caiu das costas da irmã de uma altura de aproximadamente três metros, ficando desacordado", diz o texto.
No entanto, pouco tempo antes dos tratadores resgatarem o filhote, outro irmão dele, Jahari, o pegou no colo para levá-lo até a mãe, Imbi. Ao carregá-lo, o gorila sofreu uma nova queda das costas do irmão. O filhote foi atendido imediatamente pelos veterinários, mas já estava sem pulsação e movimentos respiratórios.
Segundo o texto, o gorila apresentava "hemorragia nasal, edema na região orbicular, e laceração no lóbulo auricular esquerdo, compatíveis com o quadro de queda e traumatismo na região crânio-encefálica".
Agora, o Zoológico de Belo Horizonte aguarda orientações do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas de Gorilas, "para decidir qual será o melhor destino para o animal, após procedimento de necropsia", completa o texto.