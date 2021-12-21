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Leonel Ximenes

A cidade do ES que vai castrar mais de 4 mil animais por ano

Prioridade são cães e gatos da população de baixa renda e dos protetores

Públicado em 

21 dez 2021 às 19:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

vacinação de cães e gatos
Meta da castração é evitar o aumento indiscriminado da população de gatos e cães Crédito: Freepik
Prefeitura de Vila Velha lançou nesta terça-feira (21) um programa que visa a controlar a população de cães e gatos no município. A meta é castrar, anualmente, mais de 4 mil animais que estão sob a tutela da população de baixa renda e dos protetores dos bichos.
O Programa Operacional de Controle Animal (Poca) tem como meta interromper a reprodução indiscriminada de cães e gatos, diminuindo a incidência de abandonos e transmissão de doenças, classificadas como zoonoses.
“Vamos estimular as pessoas de baixa renda e os protetores de animais a castrar os animais, através do cadastro feito na Coordenação de Bem-Estar Animal”, explica Celso Christo, médico-veterinário e coordenador de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vila Velha.
O processo se dará em fases: primeiro, será feito credenciamento de clínicas e hospitais veterinários para prestação dos serviços. Após este momento, serão cadastrados moradores de baixa renda e os protetores de animais. “Inicialmente, faremos o serviço pelas clínicas e hospitais veterinários. Contudo, nosso objetivo maior é realizar estes serviços através do Centro de Atendimento Veterinário, que já tem projeto em curso”, ressalta Christo.

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Os animais passarão por avaliação médica veterinária pré-operatória, exames laboratoriais pré-operatórios, risco cirúrgico e agendamento de procedimentos anestésico-cirúrgicos de esterilização (conhecidos popularmente como castração).
Além de evitar que os animais tenham capacidade de se reproduzir, a castração é indicada porque aumenta a qualidade e o tempo de vida dos animais castrados, evitando até doenças ao longo da sua vida.

LEI BENEFICIA ANIMAIS EM VITÓRIA

A Câmara de Vitória aprovou, nesta terça, o Código Municipal de Defesa e Bem-Estar dos Animais, projeto de lei do vereador Luiz Emanuel Zouain (Cidadania). A lei visa a defesa e o bem-estar dos animais silvestres, domésticos ou domesticados.

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O código prevê penalidades em caso de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, e prevê o aumento da pena com a ocorrência de morte do animal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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