De castração a microchip, Vitória lança política para cães e gatos

Lançamento do Programa "Vitória da Castração Animal" Crédito: Jansen Lube/PMV

programa "Vitória da Castração Animal". A política pública pretende garantir um controle populacional de cães e gatos, com o objetivo de reduzir a quantidade de animais em situação de abandono no município. Três mil castrações serão oferecidas no primeiro ano do programa, o que, segundo a A Capital do Espírito Santo passa a ter, a partir desta terça-feira (10), o. A política pública pretende garantir um controle populacional de cães e gatos, com o objetivo de reduzir a quantidade de animais em situação de abandono no município., o que, segundo a prefeitura , representa um investimento de cerca de R$ 1 milhão.

A política compreende o serviço de castração de animais a todos os munícipes de Vitória, sobretudo as pessoas mais carentes, segundo explicou o secretário Municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, em entrevista à CBN Vitória

As castrações, exames clínicos e laboratoriais e demais procedimentos ocorrerão em clínicas credenciadas. Para a execução do programa, as empresas deverão cumprir as especificações contidas nas resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária quanto aos equipamentos e materiais necessários. O edital de chamamento será publicado no Diário Oficial de Vitória, de acordo com o secretário.

Haverá também a implantação de microchip associado ao CPF do munícipe. A estratégia vai possibilitar a responsabilização do tutor em caso de abandono ou maus-tratos ao animal.

A Prefeitura de Vitória tem o plano de cadastrar individualmente os donos de animais. Eles serão divididos em quatro grupos, conforme a quantidade de animais e a renda do indivíduo.

VEJA OS GRUPOS:

Protetores independentes, que residam em Vitória e que possuam sob sua tutela um mínimo de sete animais; Munícipe em geral, independente de renda, que possua sob sua tutela um máximo de seis animais;

Organizações Não Governamentais (ONGs), pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituídas, que tenham como objeto de atuação a proteção, defesa e bem-estar animal, independente de número de animais sob sua tutela, com comprovada atuação no município;

Munícipe em situação de vulnerabilidade social, que possua sob sua tutela um máximo de seis animais. Neste caso, é preciso apresentar o NIS (registro no CadÚnico); ter renda familiar mensal de até três salários mínimos ou de 1,5 salário mínimo por pessoa da família e residir em área de interesse social previamente estabelecida pelo programa.



Lançamento do Programa "Vitória da Castração Animal" Crédito: Jansen Dias Lube/PMV

O lançamento do programa contou com a presença do prefeito Lorenzo Pazolini, da vice-prefeita Capitã Estéfane, além de vereadores e secretários.