Varíola dos macacos: ES confirma 112 casos e investiga mais de 100

A maioria das pessoas diagnosticadas com monkeypox em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 112 infectados, 95 são homens e 17 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre eles são, nesta ordem:

Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. Um novo caso em uma criança de zero a quatro anos foi registrado no boletim desta sexta-feira (21).