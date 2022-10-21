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Monkeypox

Varíola dos macacos: ES confirma 112 casos e investiga mais de 100

Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta sexta-feira (21); mais de 500 notificações já foram descartadas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 out 2022 às 17:37

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 17:37

O Espírito Santo confirmou mais 17 casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 112 infectados. A atualização foi feita nesta sexta-feira (21), por meio de um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No último documento divulgado, esse número era de 95 casos diagnosticados. Ainda são investigados outros 105 quadros suspeitos, e 523 notificações foram descartadas.
Os primeiros casos da doença foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado. Nesta sexta, entrou a confirmação da doença em quatro novos municípios: Afonso Cláudio, Ibiraçu, Nova Venécia e Santa Teresa. 
CASOS CONFIRMADOS NO ES 
  • Vila Velha: 30
  • Vitória: 30
  • Cariacica: 14
  • Serra: 14
  • Guarapari: 8
  • Linhares: 3 
  • Cachoeiro de Itapemirim: 2 
  • Viana: 2
  • Afonso Cláudio: 1
  • Aracruz: 1 
  • Ibiraçu: 1 
  • Itapemirim: 1
  • Nova Venécia: 1
  • Pedro Canário: 1 
  • Santa Teresa: 1
  • Vila Pavão: 1
  • Eunápolis (BA): 1
A maioria das pessoas diagnosticadas com monkeypox em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 112 infectados, 95 são homens e 17 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre eles são, nesta ordem:
Varíola dos macacos: ES confirma 112 casos e investiga mais de 100

Arquivos & Anexos

Boletim | 21 de outubro de 2022

Ao todo, há 112 confirmações de varíola dos macacos no Espírito Santo
Tamanho do arquivo: 546kb
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  • Erupção cutânea 
  • Febre súbita 
  • Cefaleia (dor de cabeça)
  • Astenia (fraqueza)
  • Dor de garganta 
  • Dor muscular
  • Adenomegalia (inchaço das glândulas do sistema imunológico)
  • Suor/Calafrios 
  • Artralgia (dor nas articulações) 

EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS 

Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. Um novo caso em uma criança de zero a quatro anos foi registrado no boletim desta sexta-feira (21). 
  • 0 a 4 anos: 2 casos 
  • 5 a 9 anos: 3 casos 
  • 10 a 19 anos: 6 casos 
  • 20 a 29 anos: 43 casos 
  • 30 a 39 anos: 37 casos 
  • 40 a 49 anos: 17 casos 
  • 50 a 59 anos: 3 casos 
  • 60 a 69 anos: 1 caso
Atualmente, a Sesa divulga boletins epidemiológicos sobre a varíola dos macacos duas vezes por semana: às terças e às sextas. A medida passou a ser adotada no final de julho deste ano, depois de duas semanas do primeiro caso confirmado no Estado.

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