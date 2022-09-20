Anvisa aprova registro de teste para varíola dos macacos

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): Agência aprovou nesta terça-feira (20) o primeiro registro de teste para varíola dos macacos

Segundo a Anvisa, o produto baseia-se em tecnologia de PCR em Tempo Real e é indicado para o processamento de amostras clínicas. Para conceder o registro, a agência analisou requisitos técnicos que incluem o desempenho clínico e o gerenciamento de risco, que servem para garantir adequabilidade do teste ao uso proposto.