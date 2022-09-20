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Monkeypox

Varíola dos macacos: ES confirma 62 casos e investiga mais de 150

Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta terça-feira (20); ao todo, 248 notificações foram descartadas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 set 2022 às 14:34

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 14:34

Varíola dos macacos: ES investiga caso
Varíola dos macacos: ES investiga 170 casos e já descartou 248 notificações Crédito: OMS | Divulgação
Espírito Santo confirmou mais 13 casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 62 infectados. A atualização foi feita nesta terça-feira (20), por meio de um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda são investigados outros 170 casos suspeitos, e 248 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.
CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE
  • Vitória: 16 confirmações
  • Vila Velha: 14 confirmações 
  • Serra: 11 confirmações 
  • Guarapari: 6 confirmações
  • Cariacica: 6 confirmações 
  • Linhares: 3 confirmações
  • Cachoeiro de Itapemirim: 2 confirmações
  • Aracruz: 1 confirmação
  • Itapemirim: 1 confirmação
  • Pedro Canário: 1 confirmação
  • Viana: 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 62 infectados, 52 deles são homens e 10 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
  • Erupção cutânea
  • Febre súbita 
  • Cefaleia
  • Dor de garganta 
  • Astenia
  • Adenomegalia
  • Dor muscular
  • Dor nas costas 
  • Artralgia

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Boletim | Dia 20 de setembro de 2022

Espírito Santo tem 62 casos confirmados de varíola dos macacos
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EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta terça, três casos foram confirmados entre crianças de até nove anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso
  • 5 a 9 anos: 2 casos
  • 10 a 19 anos: 3 casos
  • 20 a 29 anos: 23 casos 
  • 30 a 39 anos: 24 casos 
  • 40 a 49 anos: 5 casos
  • 50 a 59 anos: 3 casos
  • 60 a 69 anos: 1 caso

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