Varíola dos macacos: ES confirma 62 casos e investiga mais de 150

O Espírito Santo confirmou mais 13 casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 62 infectados. A atualização foi feita nesta terça-feira (20), por meio de um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda são investigados outros 170 casos suspeitos, e 248 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.
CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE
- Vitória: 16 confirmações
- Vila Velha: 14 confirmações
- Serra: 11 confirmações
- Guarapari: 6 confirmações
- Cariacica: 6 confirmações
- Linhares: 3 confirmações
- Cachoeiro de Itapemirim: 2 confirmações
- Aracruz: 1 confirmação
- Itapemirim: 1 confirmação
- Pedro Canário: 1 confirmação
- Viana: 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 62 infectados, 52 deles são homens e 10 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
- Erupção cutânea
- Febre súbita
- Cefaleia
- Dor de garganta
- Astenia
- Adenomegalia
- Dor muscular
- Dor nas costas
- Artralgia
Arquivos & Anexos
Boletim | Dia 20 de setembro de 2022
Espírito Santo tem 62 casos confirmados de varíola dos macacos
Tamanho do arquivo: 498kb
EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS
Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta terça, três casos foram confirmados entre crianças de até nove anos.
- 0 a 4 anos: 1 caso
- 5 a 9 anos: 2 casos
- 10 a 19 anos: 3 casos
- 20 a 29 anos: 23 casos
- 30 a 39 anos: 24 casos
- 40 a 49 anos: 5 casos
- 50 a 59 anos: 3 casos
- 60 a 69 anos: 1 caso