Rio registra a segunda morte no Brasil por varíola dos macacos

Segundo informou a SES (Secretaria de Estado de Saúde), o paciente de 33 anos estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. O homem apresentava comorbidades e baixa imunidade, o que agravou o quadro e o levou à UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Varíola dos macacos: já foram registrados 4.499 casos da doença no país Crédito: Shutterstock

No Rio, já são 611 casos confirmados de monkeypox. Outros 474 casos suspeitos seguem em investigação. A secretaria também informou que pessoas que tiveram contato com o paciente que morreu estão sendo monitoradas, mas ainda não apresentaram sintomas.

"Desde o primeiro caso suspeito registrado no estado, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da SES faz o monitoramento diário dos casos, em parceria com os laboratórios de referência da Fiocruz e da UFRJ e as secretarias municipais de Saúde", diz a nota.

ANVISA AUTORIZA TESTES DA FIOCRUZ

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta segunda (29) dois tipos de testes moleculares para identificar a varíola dos macacos. A decisão é "imediata e emergencial" para os kits da unidade Bio-Manguinhos, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

A autorização ocorre após solicitação conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é do Ministério da Saúde, e do Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz.

A agência ressaltou que os testes "ainda encontram-se em análise para aprovação de registro" e que "até o presente momento, não existe nenhum teste de diagnóstico comercial com registro aprovado na Anvisa".

Dentre os fatores que levaram à decisão para os testes, em caráter emergencial, estão "a atual situação epidemiológica emergencial da infecção por monkeypox no Brasil", limitação de resposta dos laboratórios, estratégias de monitoramento da doença e "o risco associado à demora diagnóstica no que se refere à propagação da doença no país".

COMO É A TRANSMISSÃO E QUAIS OS SINTOMAS DA 'MONKEYPOX'

Ministério da Saúde lançou no último dia 22 uma campanha de conscientização sobre a doença, informando a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção da "monkeypox".

Confira abaixo os sintomas mais comuns da doença:

Febre;

Dor de cabeça forte;



Inchaço nos linfonodos (conhecido popularmente como "íngua");



Dor nas costas;



Dores musculares;



Falta de energia intensa.

