Professora passa mal e morre em escola de Nova Venécia

Mônica Ambrozina Almeida, professora de Nova Venécia Crédito: Redes sociais

Uma professora morreu após passar mal em uma escola na localidade de Cristalina, zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo. Mônica Ambrozina Almeida, de 33 anos, estava na sala de planejamento dos professores da EMEIEF Francisco Secchim quando passou mal e desmaiou. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital São Camilo, no município, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Secretária de Educação do município, era por volta de 10 horas, logo após o recreio dos alunos, quando a professora teve um mal-estar. Mônica avisou para uma colega que não estava se sentindo bem e que achou que desmaiaria. Logo após ela caiu desacordada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos da professora ainda na escola. Ela foi levada para o hospital, onde a morte foi confirmada.

QUASE 10 ANOS DE ESCOLA

O município informou que, desde 2014, Mônica dava aula de Artes na EMEIEF Francisco Secchim e em outras três escolas de Nova Venécia — EMEIEF Córrego do Poção, EMEF Sebastião Vidal, e EMEF Fazenda Santa Rita — e era muito querida pelos alunos e colegas de trabalho.

A professora era casada e morava na localidade de Água Limpa, interior do município. Ela deixa duas filhas, de 6 e 2 anos de idade. A Secretária de Municipal de Educação informou que está prestando todo o suporte para a família.

Nas redes sociais a prefeitura lamentou a morte de Mônica: