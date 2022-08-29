Veja as datas abaixo: Os estudantes da rede municipal de Vitória vão ter feriadão estendido de cindo dias, entre 7 e 11 de setembro, incluindo dois feriados, o fim de semana e uma data voltada para a formação de professores. Haverá expediente normal nos órgãos públicos no dia 9, sexta-feira, mas os alunos não estarão em sala de aula.

7 de setembro - Comemoração da Independência do Brasil

Comemoração da Independência do Brasil 8 de setembro - Comemoração do aniversário da cidade de Vitória



Comemoração do aniversário da cidade de Vitória 9 de setembro - Formação de professores da rede municipal de Vitória



Formação de professores da rede municipal de Vitória 10 de setembro - Sábado sem aulas



- Sábado sem aulas 11 de setembro - Domingo sem aulas



Your browser does not support the audio element. Alunos da rede pública de Vitória terão feriadão de 5 dias em setembro

A data foi definida no calendário escolar, divulgado antes do período letivo, e consta como "formação continuada". O dia sem aulas vale para as escolas de ensino infantil e fundamental.

A extensão do feriado será seguida apenas pelas escolas administradas pela Prefeitura de Vitória, uma vez que não há feriado fora da capital no dia 8, data do aniversário da Capital. Escolas do Estado têm aulas regulares no dia 8 e 9 de setembro.

SERVIÇOS ESSENCIAIS SERÃO MANTIDOS EM VITÓRIA

Nos dias 7 e 8 de setembro, devem funcionar apenas os serviços essenciais na cidade de Vitória. No dia 9, o expediente será normal. A alteração se dá apenas na rotina dos estudantes, que não estarão em sala de aula.

Saúde

Em Vitória, as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos à população.



O Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.



Disque-Silêncio

O Disque-Silêncio é um serviço da Prefeitura de Vitória que funciona diariamente, 24 horas por dia. Os agentes atendem às reclamações dos moradores registradas no 156 (telefone ou aplicativo Vitória Online).



Assim que a denúncia de poluição sonora é recebida, agentes de Proteção Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vão ao local, verificam o nível de pressão sonora e adotam as medidas cabíveis, baseados na legislação.

Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos de Trânsito e Proteção Comunitária no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todos os bairros da capital.

