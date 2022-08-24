Aulas em escola de Jardim da Penha invadida por ex-aluno são retomadas

Fechada por 5 dias após a invasão de um ex-aluno, a escola Éber Louzada voltou a ter atividades em Jardim da Penha

A ideia, no entanto, não foi executada na prática. Segundo o comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Isaac Rubim, o jovem não conseguiu concretizar a intenção porque agentes de segurança chegaram ao local menos de um minuto após o acionamento.