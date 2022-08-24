Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, Vitória, voltaram a ter aulas nesta quarta-feira (24). A retomada acontece cinco dias após a invasão de um ex-aluno, que estava armado com flechas, facas e bombas caseiras. De acordo com a Prefeitura de Vitória, estão sendo realizar atividades de acolhimento, com escuta qualificada e orientação a profissionais do colégio, pais e alunos. Uma equipe multidisciplinar da secretaria municipal de Saúde está no colégio.
Perguntada sobre a segurança no local, a PMV informou que a escola tem sistema de videomonitoramento 24 horas, com câmeras da Guarda Municipal. Lembrou ainda que está desenvolvendo o botão do pânico para uso em escolas em caso de emergência. O recurso é idêntico ao usado em ocorrências de violência contra mulher, em que uma viatura é acionado e solicitada no endereço.
O responsável pela invasão foi o jovem Henrique Lira Trad, que é ex-aluno da escola, e tem 18 anos. Ele foi contido por servidores da escola. Após a chegada da Polícia Militar e da Guarda Municipal, o jovem foi levado para a delegacia e relatou que tinha a intenção de matar seis ou sete pessoas antes de forçar um confronto com os policiais e ser morto.
A ideia, no entanto, não foi executada na prática. Segundo o comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Isaac Rubim, o jovem não conseguiu concretizar a intenção porque agentes de segurança chegaram ao local menos de um minuto após o acionamento.
Henrique Lira Trad passou por audiência de custódia no último sábado (20) e chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual de Atenção Clínica, que presta atendimento psiquiátrico. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, o jovem permanece no Centro de Triagem de Viana. Henrique teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Aulas em escola de Jardim da Penha invadida por ex-aluno são retomadas