Jovem que invadiu escola em Vitória tem prisão convertida em preventiva

Após ser preso na sexta (19), ele foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e cometido contra menor de 14 anos (três vezes). Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana.
Procurada nesta segunda-feira (22), a Secretaria de Estado da Justiça informou que o jovem permanece no Centro de Triagem de Viana.
Para o major, uma "tragédia foi evitada" no local. Segundo o comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, o acionamento rápido e a chegada quase imediata da Polícia Militar ao local contribuíram para que o pior não acontecesse.
Ainda de acordo com o major, existe uma parceria entre moradores do bairro e a Polícia Militar chamado de "policiamento comunitário", favorecendo o trabalho de segurança. A equipe, de acordo com o militar, chegou à escola menos de um minuto após ter sido acionada.