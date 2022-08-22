Your browser does not support the audio element. Jovem que invadiu escola em Vitória tem prisão convertida em preventiva

Após ser preso na sexta (19), ele foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e cometido contra menor de 14 anos (três vezes). Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana.

Procurada nesta segunda-feira (22), a Secretaria de Estado da Justiça informou que o jovem permanece no Centro de Triagem de Viana.

Para o major, uma "tragédia foi evitada" no local. Segundo o comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, o acionamento rápido e a chegada quase imediata da Polícia Militar ao local contribuíram para que o pior não acontecesse.

Ainda de acordo com o major, existe uma parceria entre moradores do bairro e a Polícia Militar chamado de "policiamento comunitário", favorecendo o trabalho de segurança. A equipe, de acordo com o militar, chegou à escola menos de um minuto após ter sido acionada.