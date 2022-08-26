Combate às fake news: veja escolas do ES escolhidas em projeto de A Gazeta

Projeto Informação de Verdade, de A Gazeta, vai ser levado a escolas públicas e particulares Crédito: Arte A Gazeta

Os candidatos responderam a uma questão sobre a importância de debater o tema no ambiente escolar. Todos os argumentos foram avaliados pela equipe do projeto e, para esta primeira fase, foram escolhidas as seguintes instituições de ensino médio:

Colégio Estadual, no Forte São João, Vitória

Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória

Escola Aflordízio Carvalho da Silva, no Bairro da Penha, Vitória

Ifes, em Itacibá, Cariacica

Centro Educacional Israel, em Guaçuí

A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, destaca que hoje em dia o jornalismo tem uma inimiga comum com toda a sociedade: a desinformação. E é por causa desse grande problema que um projeto dessa magnitude é tão importante:

"O projeto Informação de Verdade é quase a realização de um sonho. Nós jornalistas trabalhamos arduamente todos os dias para conseguir dar a informação verdadeira para nossos leitores. Nosso papel é clarear os fatos, jogar luz sobre o que muita gente não sabe. Esse é o começo de um projeto lindo e que vai trazer um impacto social importante não só para a A Gazeta, mas para todos os capixabas" Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta

"Conseguir falar sobre como combater um boato, e melhor, dialogar isso com os jovens, é sensacional. Eles serão como semente para colher os frutos depois da luta contra as fake news. O time de jornalistas do site A Gazeta, todos especialistas em técnicas de checagem de informação, estão muito empolgados com essa oportunidade", destacou Elaine.

A iniciativa faz parte de uma série de estratégias que a Rede Gazeta adota para combater a desinformação. O termo "fake news" se popularizou, mas é fundamental saber identificar conteúdos falsos e enganosos para não disseminá-los. A oficina de jornalistas com estudantes se propõe a dar dicas sobre ferramentas básicas de checagem.

É aquela história: você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e se pergunta "será que é verdade?". Vê uma foto ou vídeo nas redes sociais e pensa "será que a imagem é real?" É possível conferir, checar tudo - texto, foto, vídeo, áudio - para saber se o conteúdo é verdadeiro ou foi retirado de contexto, ou se é mesmo uma mentira para prejudicar outra pessoa.

A oficina acontece em um período crucial para a democracia brasileira: as eleições. A população tem direito de fazer a sua escolha baseada em informações confiáveis e verdadeiras, não em boatos. Por isso, se mostra tão importante o trabalho para evitar a desinformação.