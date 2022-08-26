Combate às fake news: veja escolas do ES escolhidas em projeto de A Gazeta

O Informação de Verdade, projeto de A Gazeta para combate às fake news, avança para uma nova etapa. A partir da próxima segunda-feira (29), jornalistas da rede realizarão oficinas em escolas públicas e particulares do Espírito Santo para compartilhar técnicas de checagem com os estudantes. Entre 47 instituições inscritas, por professores e alunos, cinco foram selecionadas.
Os candidatos responderam a uma questão sobre a importância de debater o tema no ambiente escolar. Todos os argumentos foram avaliados pela equipe do projeto e, para esta primeira fase, foram escolhidas as seguintes instituições de ensino médio:
- Colégio Estadual, no Forte São João, Vitória
- Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória
- Escola Aflordízio Carvalho da Silva, no Bairro da Penha, Vitória
- Ifes, em Itacibá, Cariacica
- Centro Educacional Israel, em Guaçuí
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, destaca que hoje em dia o jornalismo tem uma inimiga comum com toda a sociedade: a desinformação. E é por causa desse grande problema que um projeto dessa magnitude é tão importante:
"O projeto Informação de Verdade é quase a realização de um sonho. Nós jornalistas trabalhamos arduamente todos os dias para conseguir dar a informação verdadeira para nossos leitores. Nosso papel é clarear os fatos, jogar luz sobre o que muita gente não sabe. Esse é o começo de um projeto lindo e que vai trazer um impacto social importante não só para a A Gazeta, mas para todos os capixabas"
"Conseguir falar sobre como combater um boato, e melhor, dialogar isso com os jovens, é sensacional. Eles serão como semente para colher os frutos depois da luta contra as fake news. O time de jornalistas do site A Gazeta, todos especialistas em técnicas de checagem de informação, estão muito empolgados com essa oportunidade", destacou Elaine.
A iniciativa faz parte de uma série de estratégias que a Rede Gazeta adota para combater a desinformação. O termo "fake news" se popularizou, mas é fundamental saber identificar conteúdos falsos e enganosos para não disseminá-los. A oficina de jornalistas com estudantes se propõe a dar dicas sobre ferramentas básicas de checagem.
É aquela história: você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e se pergunta "será que é verdade?". Vê uma foto ou vídeo nas redes sociais e pensa "será que a imagem é real?" É possível conferir, checar tudo - texto, foto, vídeo, áudio - para saber se o conteúdo é verdadeiro ou foi retirado de contexto, ou se é mesmo uma mentira para prejudicar outra pessoa.
A oficina acontece em um período crucial para a democracia brasileira: as eleições. A população tem direito de fazer a sua escolha baseada em informações confiáveis e verdadeiras, não em boatos. Por isso, se mostra tão importante o trabalho para evitar a desinformação.
"No período eleitoral, os conteúdos falsos se proliferam com grande intensidade. Queremos fazer esse alerta aos jovens e convidá-los a serem também "caçadores de fake news". Todos podem ser disseminadores de mentiras ou podem ajudar a combatê-las. Quanto mais pessoas tiverem o olhar treinando para identificar conteúdos suspeitos e conhecimento sobre as ferramentas simples de checagem, maiores as chances de conseguimos quebrar a corrente da desinformação", ressalta Joyce Meriguetti, coordenadora do Núcleo de Conteúdos Especiais de A Gazeta.