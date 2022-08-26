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Informação de Verdade

Combate às fake news: veja escolas do ES escolhidas em projeto de A Gazeta

Entre 47 instituições inscritas, por professores e alunos, cinco foram selecionadas na primeira fase do projeto que levará jornalistas às escolas para ensinar técnicas de checagem aos estudantes
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 ago 2022 às 16:17

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 16:17

Projeto Informação de Verdade, de A Gazeta
Projeto Informação de Verdade, de A Gazeta, vai ser levado a escolas públicas e particulares Crédito: Arte A Gazeta
O Informação de Verdade, projeto de A Gazeta para combate às fake news, avança para uma nova etapa. A partir da próxima segunda-feira (29), jornalistas da rede realizarão oficinas em escolas públicas e particulares do Espírito Santo para compartilhar técnicas de checagem com os estudantes. Entre 47 instituições inscritas, por professores e alunos, cinco foram selecionadas. 
Os candidatos responderam a uma questão sobre a importância de debater o tema no ambiente escolar. Todos os argumentos foram avaliados pela equipe do projeto e, para esta primeira fase, foram escolhidas as seguintes instituições de ensino médio:
  • Colégio Estadual, no Forte São João, Vitória
  • Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória
  • Escola Aflordízio Carvalho da Silva, no Bairro da Penha, Vitória
  • Ifes, em Itacibá, Cariacica
  • Centro Educacional Israel, em Guaçuí
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, destaca que hoje em dia o jornalismo tem uma inimiga comum com toda a sociedade: a desinformação. E é por causa desse grande problema que um projeto dessa magnitude é tão importante:
"O projeto Informação de Verdade é quase a realização de um sonho. Nós jornalistas trabalhamos arduamente todos os dias para conseguir dar a informação verdadeira para nossos leitores. Nosso papel é clarear os fatos, jogar luz sobre o que muita gente não sabe. Esse é o começo de um projeto lindo e que vai trazer um impacto social importante não só para a A Gazeta, mas para todos os capixabas"
Elaine Silva  - Editora-chefe de A Gazeta
"Conseguir falar sobre como combater um boato, e melhor, dialogar isso com os jovens, é sensacional. Eles serão como semente para colher os frutos depois da luta contra as fake news. O time de jornalistas do site A Gazeta, todos especialistas em técnicas de checagem de informação, estão muito empolgados com essa oportunidade", destacou Elaine.

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A iniciativa faz parte de uma série de estratégias que a Rede Gazeta adota para combater a desinformação. O termo "fake news" se popularizou, mas é fundamental saber identificar conteúdos falsos e enganosos para não disseminá-los. A oficina de jornalistas com estudantes se propõe a dar dicas sobre ferramentas básicas de checagem.
É aquela história: você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e se pergunta "será que é verdade?". Vê uma foto ou vídeo nas redes sociais e pensa "será que a imagem é real?" É possível conferir, checar tudo - texto, foto, vídeo, áudio - para saber se o conteúdo é verdadeiro ou foi retirado de contexto, ou se é mesmo uma mentira para prejudicar outra pessoa. 
A oficina acontece em um período crucial para a democracia brasileira: as eleições. A população tem direito de fazer a sua escolha baseada em informações confiáveis e verdadeiras, não em boatos. Por isso, se mostra tão importante o trabalho para evitar a desinformação. 
"No período eleitoral, os conteúdos falsos se proliferam com grande intensidade. Queremos fazer esse alerta aos jovens e convidá-los a serem também "caçadores de fake news". Todos podem ser disseminadores de mentiras ou podem ajudar a combatê-las. Quanto mais pessoas tiverem o olhar treinando para identificar conteúdos suspeitos e conhecimento sobre as ferramentas simples de checagem, maiores as chances de conseguimos quebrar a corrente da desinformação", ressalta Joyce Meriguetti, coordenadora do Núcleo de Conteúdos Especiais de A Gazeta

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