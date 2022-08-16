A Gazeta integra programa da Abraji para checar fake news nas eleições

Redação de A Gazeta criou núcleo de checagem para a eleição 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta é um dos veículos de imprensa integrantes do Programa Núcleos de Checagem Eleitoral, liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). A ação engloba mais de 60 jornalistas de 31 redações no Brasil que criaram núcleos de verificação e checagem de fatos para a cobertura estadual das eleições. Em mais uma ação para combater a desinformação nas eleições é um dos veículos de imprensa integrantes do Programa Núcleos de Checagem Eleitoral, liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). A ação engloba mais de 60 jornalistas de 31 redações no Brasil que criaram núcleos de verificação e checagem de fatos para a cobertura estadual das eleições.

Com apoio da Google News Initiative, o programa inclui 40 horas de treinamento e 72 horas de mentoria, além de bolsas aos jornalistas participantes durante todo o programa. Os núcleos formados pelas redações contam com mentoria de profissionais do Projeto Comprova – coalizão de veículos liderada pela Abraji que atua na identificação e checagem de informações suspeitas sobre as eleições presidenciais.

A lista de redações participantes do programa traz desde veículos de abrangência nacional, como Band, SBT, Folha de S. Paulo, Estadão e Nexo; à veículos locais como Estado de Minas (MG), O Povo (CE), Jornal do Commercio (PE) e O Dia (RJ), por exemplo.

“Com a capacitação e experiência da Abraji, conseguiremos garantir uma cobertura das eleições com verificação e checagem de fatos sendo feita por profissionais do jornalismo em todos os estados brasileiros, nesse momento tão importante para a democracia”, diz Marco Túlio Pires, um dos coordenadores da Google News Initiative no Brasil. “Apoiar o ecossistema de jornalismo e de checagem é contribuir para um ambiente com mais informação de qualidade à disposição de quem mais precisa, que são os eleitores brasileiros.”

"O trabalho colaborativo de checagem que vem sendo feito no Brasil é referência para o mundo. É gratificante ver veículos atuando conjuntamente, seguindo os mesmos métodos replicáveis. A Abraji incentiva todo tipo de treinamento que leve ao aperfeiçoamento do trabalho jornalístico", diz Katia Brembatti, presidente da Abraji.

A primeira fase da capacitação foi ministrada entre julho e agosto por profissionais da Abraji. Foram abordados temas como metodologia de verificação e checagem, monitoramento de redes sociais, técnicas e ferramentas de verificação e checagem, análise de casos verificados pelo Comprova, uso de Claim Review, produção de conteúdos em plataformas sociais, além de um workshop sobre webstories, que permite criar notícias de forma visual e atraente. Além disso, os participantes contarão com suporte continuado.

A meta é que os núcleos produzam cerca de 900 checagens – de responsabilidade dos veículos jornalísticos autores do conteúdo – sobre as eleições durante o período eleitoral. Artigos marcados por meio do Claim Review permitem que verificações e fatos checados sejam identificados por buscadores, aplicativos e agregadores.

A Gazeta estreou em 2017 a seção Passando a Limpo, com o objetivo de esclarecer dúvidas dos leitores, desfazer boatos e combater a disseminação de conteúdos falsos. Nas eleições, esse tipo de verificação de conteúdo foi realizado nos pleitos de 2018 e 2020. Além disso, desde 2018, A Gazeta também faz parte da coalizão de veículos de imprensa que integram o Projeto Comprova.

Editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva reforça a importância da participação dos leitores do jornal no combate às fake news. "Nossos jornalistas foram treinados com métodos de checagem para desvendar o que é um boato, mas para isso precisamos da ajuda dos nossos leitores. Já temos a parceria nacional do Comprova, que nos permite mostrar a desinformação espalhada no país. Agora, teremos um time para garantir a checagem local, com a ajuda do nosso público. Isso é muito bom para a democracia e para um voto consciente", afirma.

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