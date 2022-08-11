A Gazeta lança campanha "Juntos pela Verdade" para combater fake news

Lançamento da campanha Juntos pela Verdade no auditório da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

“Fake news envenena, jornalismo cura”. Esse é o tema do projeto "Juntos pela Verdade", lançado nesta quinta-feira (11) por A Gazeta com o objetivo combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia.

A Gazeta faz parte do "Trust" desde 2021. A campanha convida todos os cidadãos a se unirem contra as chamadas "fake news" e está inserida dentro do The Trust Project – consórcio internacional de veículos de mídia que aposta na checagem de fatos e se compromete em zelar pela informação de qualidade e transparente.faz parte do "Trust" desde 2021.

vídeo abaixo, a campanha contempla outras iniciativas, como o A Gazeta até escolas de ensino médio para ensinar sobre checagem de fatos e como combater fake news. Além do convite aos capixabas para estarem todos "Juntos pela Verdade", que você pode assistir no, a campanha contempla outras iniciativas, como o projeto Informação de Verdade , também apresentado nesta quinta, que levará jornalistas deaté escolas de ensino médio para ensinar sobre checagem de fatos e como combater fake news.

Quase 50 escolas se inscreveram para receber a primeira etapa do projeto, sendo que cinco serão selecionadas e receberão os treinamentos, que começarão ainda neste mês.

O primeiro workshop aconteceu nesta quinta, dedicado aos funcionários da Rede Gazeta, e foi comandado pelo editor-executivo de performance de A Gazeta, Aglisson Lopes; o editor Geraldo Campos Jr; e a repórter Natalia Bourguignon.

Projeto foi apresentado aos funcionários da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta faz parte para verificar conteúdos que viralizam na internet. Há ainda ações que já são feitas pela redação, como o Passando a Limpo - Eleições , que checa boatos sobre as eleições no Espírito Santo em parceria com o Google; e o Projeto Comprova , coalização de veículos de imprensa da qualfaz parte para verificar conteúdos que viralizam na internet.

“Desde 2017 já temos o Passando a Limpo, que foi reconhecido pelo Comprova, referência em checagem de notícias no Brasil. Hoje, temos um time de checadores e o projeto Informação de Verdade, em que vamos a cinco escolas para mostrar, com técnicas, o que realmente é verdade ou não. É mais uma ação que vamos mostrar pra sociedade que exercemos aqui”, afirmou Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta/CBN.

Elaine fez um alerta sobre a importância do ano eleitoral para que os conceitos de transparência, credibilidade e relevância estejam cada vez mais evidentes para o nosso público. “Ingressar no The Trust foi um trabalho árduo de mais de um ano. Não se trata apenas de uma campanha, mas de um processo, no qual temos que nos aproximar ainda mais do leitor, mostrando nosso compromisso com a precisão e credibilidade”, garantiu.

Elaine Silva, editora-chefe da redação A Gazeta/CBN Crédito: Vitor Jubini

Durante o lançamento do "Juntos pela Verdade", o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, reforçou que o trabalho conjunto em prol de um jornalismo cada vez melhor é essencial. “Nosso trabalho é cada vez mais ter um jornalismo de mais qualidade. Esse é um trabalho de toda a Rede Gazeta como propósito da organização, que é contribuir para o desenvolvimento do Estado”.

"Isso não é possível sem apostar na democracia, no jornalismo de credibilidade. Como o jornalismo é nossa essência, é preciso que a gente tenha um envolvimento forte nisso" Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta

Marcello também destacou a importância da certificação de A Gazeta pelo The Trust Project, uma coalizão internacional formada por mais de 200 veículos de imprensa, entre eles El País, BBC, The Economist, Washington Post, Corriere Della Sera e Folha de São Paulo.

“Trata-se de uma organização internacional de acreditação do trabalho da imprensa. Como o jornalismo é a essência do nosso trabalho, essa responsabilidade é de todos”, destacou.

Marcello Moraes: "Jornalismo é a essência do nosso trabalho" Crédito: Vitor Jubini

Abdo Chequer, diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, destacou que a verdade é o horizonte da empresa: “Fake news existem para provocar na gente o ódio. A mentira instalou-se dentro da sociedade. Qual o propósito das fake news? Destruir a democracia. Nosso propósito, como uma empresa de jornalismo, é mostrar a verdade. Temos que trabalhar juntos, dar os braços e dizer: a verdade está com a gente, podem confiar”, afirmou.

“Nosso papel como uma empresa que faz parte desse projeto de confiança é mostrar sempre a verdade. Não é uma tarefa simples, mas se quisermos sobreviver enquanto uma organização de jornalismo e em uma democracia consistente, temos que trabalhar juntos”, afirmou Abdo.

Abdo Chequer: "a verdade está com a gente, podem confiar" Crédito: Vitor Jubini

Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, explicou o objetivo da campanha e o processo de construção do VT que começa a ser veiculado na TV Gazeta nesta quinta (11). Ele também frisou que, em ano de eleições, o trabalho do jornalismo é ainda mais relevante para resguardar a democracia.

“No período eleitoral, temos que estar a todo tempo alertando as pessoas. Temos que chegar a todos os lugares. Entramos forte com essa campanha para mobilizar a população em torno do debate do que é fake news e o que é verdade. Antes de compartilhar, as pessoas devem consultar canais de credibilidade”, disse.

Márcio Chagas: campanha para mobilizar a população Crédito: Vitor Jubini

O QUE É O THE TRUST PROJECT?

É uma rede global de organizações de notícias que trabalham para afirmar e ampliar o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão e inclusão.