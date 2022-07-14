A Gazeta lança projeto de combate às fake news em parceria com escolas. Participe!

Quem nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp e desconfiou que tinha algo estranho naquela informação? Ou viu nas redes sociais uma imagem que parecia ser uma montagem?

Esse tipo de conteúdo, popularmente conhecido como "fake news" , tem se tornado cada vez mais comum na internet e, neste ano de eleição, promete invadir os celulares como uma avalanche. São informações falsas, tiradas de contexto, que até parecem verdade, mas não são. E nem sempre esses conteúdos são fáceis de checar.

Projeto Informação de Verdade, de A Gazeta Crédito: Arte A Gazeta

A Gazeta lança o projeto Informação de Verdade. Nosso time de reportagem vai realizar oficinas com estudantes de ensino médio, dando dicas para utilização de ferramentas básicas de checagem. Podem se inscrever professores e alunos de escolas públicas e particulares de todo o Estado. Para se inscrever, basta preencher o formulário Para ajudar os jovens eleitores, que vão votar pela primeira vez, a identificarem as mentiras que circulam em meio a informações verdadeiras,lança o projeto Informação de Verdade. Nosso time de reportagem vai realizar oficinas com estudantes de ensino médio, dando dicas para utilização de ferramentas básicas de checagem. Podem se inscrever professores e alunos de escolas públicas e particulares de todo o Estado. Para se inscrever, basta preencher o formulário clicando aqui

O treinamento vai ser dado por alguns dos nossos editores e repórteres, que estão acostumados a fazer verificação de conteúdos manipulados e que foram colaboradores do Comprova, uma coalizão de veículos de mídia no Brasil para combater a desinformação. Desde 2018, A Gazeta é um dos parceiros do Comprova.

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Um projeto piloto com estudantes do 1º e 2º anos da Escola Monteiro Lobato, em Vitória, foi feito, de forma virtual, em 2021. Sob coordenação do professor de Sociologia Ezimar Bravin, cerca de 50 alunos participaram das oficinas. E foi ele mesmo quem fez o contato com a redação para a parceria.

"Já tínhamos este sonho de poder levar um pouco do nosso conhecimento para jovens leitores. Isso se materializou ano passado, após o contato do professor, para que pudéssemos ajudá-lo na construção desta experiência para os alunos. E o encontro dos jornalistas com os estudantes foi formidável, com certeza enriquecedor para todos", destacou a Editora-Chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.

O QUE É FACT-CHECKING

No jornalismo, o fact-checking, ou checagem de fatos, surgiu antes mesmo da internet e faz parte do dia a dia da apuração de um repórter. Hoje, essa habilidade é um diferencial nos principais meios de comunicação do mundo, que tem seus próprios projetos de combate à desinformação.

Segundo Elaine Silva, com esse novo projeto nas escolas, A Gazeta dá um passo à frente ao levar a discussão sobre a desinformação para dentro da sala de aula e ajudar os estudantes a desenvolver novas habilidades com a checagem de imagens e mensagens.

"Fico muito feliz de tirar este projeto do papel, porque isso vai trazer aprendizados tanto para os jovens como para nós, jornalistas. Em tempos de desinformação e muitos boatos que minam a internet com mentiras, poderemos compartilhar experiências com esses alunos, para que eles entendam nossa rotina de trabalho e como é importante a checagem das informações", destacou.