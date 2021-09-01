Anúncio de promoção de gasolina em postos de Vila Velha é falso

Apesar de atribuída ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos-ES), a entidade nega a autoria da ação e a existência da promoção.

"Não existe esta ação e o sindicato não participa e nem promove este tipo de campanha, bem como não se envolve em questões financeiras dos postos. Inclusive, os quatro locais citados no anúncio negaram a existência dessa ação", informou.