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Passando a Limpo

Anúncio de promoção de gasolina em postos de Vila Velha é falso

Imagem que viralizou nas redes sociais anuncia que estabelecimentos farão venda do litro do combustível por R$ 2,99; a informação é falsa

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 20:31

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 set 2021 às 20:31
Passando a Limpo - Promoção de gasolina
Passando a Limpo: promoção de gasolina em Vila Velha é fake Crédito: Montagem | Agência Brasil
Um anúncio que circula nas redes sociais tem chamado a atenção dos moradores da Grande Vitória, em especial neste momento de disparada nos preços da gasolina em postos de combustíveis. Mas, aviso aos navegantes: a promoção do litro a R$ 2,99 é fake.
A publicação sugere que: "Gasolina amanhã (02) em Vila Velha, a partir das 10 horas, a R$ 2,99 (sem imposto). Somente amanhã. Apenas 40 litros por carro". Ainda afirma que os seguintes postos teriam aderido:
  • Ipiranga Av. Champagnat Praia da Costa 
  • Ipiranga Rodovia Lindenberg Ibes
  • Shell Rodovia do Sol Itaparica
  • Shell Rodovia Carlos Lindenberg
Mensagem sobre falsa promoção de gasolina circula nas redes sociais Crédito: Reprodução | Whatsapp

SINDIPOSTOS-ES NEGA AÇÃO E PROMOÇÃO

Apesar de atribuída ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos-ES), a entidade nega a autoria da ação e a existência da promoção.
"Não existe esta ação e o sindicato não participa e nem promove este tipo de campanha, bem como não se envolve em questões financeiras dos postos. Inclusive, os quatro locais citados no anúncio negaram a existência dessa ação", informou.
A reportagem também procurou um dos postos citados, que reforçou que o anúncio é falso.

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