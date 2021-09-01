Anúncio de promoção de gasolina em postos de Vila Velha é falso

Um anúncio que circula nas redes sociais tem chamado a atenção dos moradores da Grande Vitória, em especial neste momento de disparada nos preços da gasolina em postos de combustíveis. Mas, aviso aos navegantes: a promoção do litro a R$ 2,99 é fake.
A publicação sugere que: "Gasolina amanhã (02) em Vila Velha, a partir das 10 horas, a R$ 2,99 (sem imposto). Somente amanhã. Apenas 40 litros por carro". Ainda afirma que os seguintes postos teriam aderido:
- Ipiranga Av. Champagnat Praia da Costa
- Ipiranga Rodovia Lindenberg Ibes
- Shell Rodovia do Sol Itaparica
- Shell Rodovia Carlos Lindenberg
SINDIPOSTOS-ES NEGA AÇÃO E PROMOÇÃO
Apesar de atribuída ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos-ES), a entidade nega a autoria da ação e a existência da promoção.
"Não existe esta ação e o sindicato não participa e nem promove este tipo de campanha, bem como não se envolve em questões financeiras dos postos. Inclusive, os quatro locais citados no anúncio negaram a existência dessa ação", informou.
A reportagem também procurou um dos postos citados, que reforçou que o anúncio é falso.