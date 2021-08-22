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ES está entre os 10 Estados com o preço médio da gasolina mais alto

Em agosto, o valor médio do litro do combustível nos postos capixabas foi de R$ 6,079, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP)

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Abastecimento de combustível: preço do litro da gasolina nas bombas do ES chegou a R$ 6,44
Abastecimento de combustível: preço do litro da gasolina nas bombas do ES chegou a R$ 6,44 Crédito: Senivpetro/Freepik
Quem precisa abastecer o veículo já notou (e não gostou!) que o preço da gasolina está pensando no bolso. No Espírito Santo, o valor médio do litro do combustível em agosto (do dia 1º ao dia 20) chegou a R$ 6,079 e é um dos 10 mais altos do país, segundo levantamento da Agência Nacional no Petróleo (ANP), que analisou 186 estabelecimentos capixabas.
O Estado - nono colocado - está atrás do Acre, onde o valor médio do litro da gasolina comum é R$ 6,414, do Rio de Janeiro (R$ 6,414), do Distrito Federal (R$ 6,317), de Goiás (R$ 6,259), do Piauí (R$ 6,223), do Rio Grande do Norte (R$ 6,14), do Rio Grande do Sul (R$ 6,117) e de Minas Gerais (R$ 6,091 ). Na décima posição encontra-se Alagoas (R$ 6,042). 
Nos primeiros 20 dias deste mês, o menor preço do litro encontrado pela ANP em postos do Estado foi de R$ 5,799, no município da Serra, e o mais elevado, de R$ 6,44, em Guarapari. Mas há casos Brasil afora em que a gasolina já é vendida a mais de R$ 7,00. 
Os preços elevados resultam das altas consecutivas do valor do litro da gasolina vendida nas refinarias. Somente neste ano, a Petrobras já fez nove reajustes, influenciados pela alta da cotação do petróleo no mercado internacional. E, na avaliação de especialistas, tão cedo o valor do produto não deve dar trégua. 

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Dinheiro: projetos de lei para aumentar arrecadação federal são avaliados no Congresso Crédito: Freepik

DILEMAS DA ARRECADAÇÃO

Diversos projetos de lei de Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) estão parados no Congresso Nacional. Somente em 2020, 25 novas propostas surgiram, sendo cinco do Senado Federal e 20 da Câmara dos Deputados.
Para o advogado tributarista Samir Nemer, a medida, se aprovada, pode forçar a saída dos detentores de grandes fortunas do país, o que geraria impacto na economia brasileira. “Nosso sistema tributário é injusto e isso é indiscutível, mas a criação do IGF não é a solução”, afirmou.
Para Nemer, a medida é populista e pouco eficaz, principalmente se forem consideradas experiências de outros países, como a França, que, segundo ele, criou o imposto e enfrentou uma fuga de capitais, além da Colômbia, que possui um imposto similar e enfrenta uma forte transferência de riqueza para o Panamá.
Como alternativa, Nemer defende que a tributação do Imposto de Renda deva ser revista, com novas alíquotas e um distanciamento maior entre as faixas de tributação.
"A criação do IGF é uma medida sem muita efetividade, com maior tendência de agradar à torcida do que efetivar a capacidade contributiva e arrecadatória"
Samir Nemer - Advogado tributarista

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APOSENTADOS VÃO FAZER PROVA DE VIDA ON-LINE

Aposentados da Prefeitura da Serra vão poder fazer a partir de agora a prova de vida de forma on-line por meio de reconhecimento facial. O Instituto de Previdência da Serra (IPS) lançou na última semana o "Meu RPPS",  aplicativo para celular compatível com o sistema Android.
Com a tecnologia, para realizar a prova de vida, o beneficiário deverá tirar selfies e uma foto de seu documento. A partir daí, o "Meu RPPS" vai fazer um comparativo entre a documentação apresentada e as fotos e mostrará a porcentagem de chances de ser o segurado. O app vai estar disponível gratuitamente na Google Play Store.
Prova de vida de aposentados da Prefeitura da Serra poderá ser feita de forma on-line pelo aplicativo "Meu RPPS" Crédito: Meus RPPS/Reprodução
Segundo a Prefeitura da Serra, o serviço é inédito entre os institutos de previdência do Estado e o aplicativo vai oferecer aos aposentados e pensionistas outras  funcionalidades além da prova de vida, como acesso a contracheques, ficha financeira, informe de rendimentos e recados do IPS. 
Os servidores da ativa, por sua vez, vão poder simular aposentadoria e abono de permanência e visualizar todas as regras disponíveis para seu caso em particular e o que já tem direito a requerer.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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