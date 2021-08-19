Briga judicial de 20 anos no ES dá lugar à empresa bilionária de gás

Gasodutos: expectativa é que a venda da companhia ES Gás intensifique investimentos no setor e atraia mais empresas para o ES Crédito: Stéferson Faria/Petrobras

Um impasse judicial que durou cerca de 20 anos no Espírito Santo pode agora se transformar em uma empresa com valor de mercado de R$ 1,2 bilhão.

Embora o processo de modelagem e precificação ainda vá ser iniciado, fontes do setor avaliam que a ES Gás valha entre R$ 1 bilhão e R$ 1,2 bilhão, cifra que, se confirmada e o processo de privatização for bem-sucedido, trará receitas relevantes para o Espírito Santo.

Além dos recursos em si que poderão entrar para os cofres públicos capixabas e serem direcionados para áreas como infraestrutura, a expectativa é que a mudança de mãos da iniciativa pública para a privada intensifique e acelere investimentos no setor de gás, área com grande potencial de crescimento no Estado

Uma das consequências esperadas no processo é a atração para o Espírito Santo de projetos e de empresas que utilizam essa matriz energética, além de estimular companhias já instaladas aqui a realizarem planos de expansão.

Companhias de segmentos como os de vidro, cerâmica branca e politização, siderurgia, pelotização de minério de ferro, alumínio, papel e celulose e químico têm em suas plantas industriais o uso intensivo do insumo.

UTG Sul - Unidade de Tratamento de Gás Natural em Anchieta Crédito: Agência Petrobras

DA DÉCADA DE 90 ATÉ AQUI

Os capítulos a serem escritos num futuro próximo parecem promissores, mas gostaria de resgatar capítulos do passado que fizeram com que chegássemos até aqui.

A concessão da distribuição do gás natural no Espírito Santo aconteceu em 1993, quando o então governador Albuíno Azeredo autorizou a Petrobras Distribuidora a explorar o serviço pelo período de 50 anos. Dois anos depois, entretanto, com a lei federal das licitações, o contrato começou a ser questionado, uma vez que a operação não passou por licitação.

O documento reconhecia a extinção e nulidade do contrato de concessão do serviço e definiu parâmetros para que uma transição fosse realizada pela concessionária de gás.

Nesses últimos cinco anos, essa transição aconteceu de forma amistosa após haver um entendimento que as partes se tornariam acionistas.

Todo esse histórico, além de resgatar os fatos das últimas duas décadas, traz uma reflexão interessante sobre uma característica que o Espírito Santo se destaca em relação a outros entes da federação: a continuidade.

Por mais que todas essas mudanças tenham perpassado diferentes gestões - com os governadores Paulo Hartung e Renato Casagrande, que vêm dando soluções para esse imbróglio -, o processo de resolução do conflito jurídico, a composição da empresa e a perspectiva de venda acontecem sem solavancos.

Uma vez o economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega me disse que considera admirável como os nossos gestores estaduais, mesmo em campos políticos diferentes e tendo suas particularidades de governar, trabalham sem rompantes de políticas públicas. (Desde 2003, o Espírito Santo é governado alternadamente por Hartung e Casagrande).

"O ES tem uma característica que infelizmente não está presente em todos os Estados, que é uma certa continuidade administrativa. Ou seja, mudanças de governo e de partido não significam o abandono do que estava andando. Claro que você verá diferenças de estilo, de ênfase, mas nunca de conteúdo básico, e olha que estamos falando de adversários políticos que competiram acirradamente" Maílson da Nóbrega - Economista e ex-ministro da Fazenda em declaração á coluna em 2019