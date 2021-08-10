Espírito Santo, o Estado que dá um gás (de qualidade) ao Brasil

Gasoduto no ES: nota obtida pelo Espírito Santo foi 57 Crédito: TBG/Divulgação

O Espírito Santo ficou na quarta colocação do país no Ranking Regulatório de Gás Natural , elaborado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace). A lista avalia as regulações estaduais vigentes em cada unidade da federação, no que se refere à abertura do mercado de gás natural.

A nota obtida pelo Espírito Santo foi 57, numa escala que vai de 0 a 100 pontos. A Bahia , com 67 pontos, lidera o ranking, seguida por São Paulo (61) e Amazonas (59).

No estudo da Abrace foram verificados aspectos regulatórios que facilitam ou têm potencial de impedir a migração do consumidor para o ambiente livre de contratação do gás, tendo em vista que a regulação é variável, a depender do Estado brasileiro em questão.

Dessa forma, foram analisados diversos itens agrupados em cinco grupos de avaliação: comercialização, penalidades, tarifas de uso do sistema de distribuição (chamadas de TUST e TUSD-E) e facilidade de migração.

O objetivo foi identificar suas características e tentar mensurar, por meio da atribuição de uma pontuação, o grau de facilidade no ingresso do consumidor no mercado livre de gás. Quanto maior a pontuação, mais favorável à abertura do mercado é a regulação daquele Estado.

Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) tem contribuído para melhorar o ambiente regulatório capixaba. Membro do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Findes, Fabrício Victor de Assis afirma que, quando começou a se discutir nacionalmente a abertura do mercado do gás natural, foi criado pela Federação um Grupo de Trabalho (GT) específico sobre o assunto.

“Depois de montarmos o GT, fomos nos aproximando dos stakeholders (as partes interessadas) do tema. Interagimos com o governo do Estado e a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), além de envolvermos a própria Abrace. O grupo também realizou diversas discussões, com o suporte do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), com as empresas capixabas envolvidas, além de interações com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o BNDES”, lembra.

Como resultado desse empenho, Fabrício destaca que o Espírito Santo está muito mais competitivo do que outros Estados, como mostrou o ranking da Abrace, apesar de reconhecer também que ainda tem pontos para avançar e que o trabalho da Findes continua firme neste sentido.

"Conseguimos avançar, por exemplo, na forma de uma empresa entrar no mercado livre, com a exigência da compra de volumes menores do que outros Estados do país. Quanto menor o volume de gás obrigatório, mais empresas, de todos os portes, conseguem entrar nesse mercado" Fabrício Victor de Assis - Membro do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Findes