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Relações Institucionais

'Haverá um excedente de gás natural a ser comercializado'

O diretor da Petrobras, Roberto Ardenghy, citou a possibilidade de exportação na forma liquefeita

Publicado em 

20 set 2019 às 08:54

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 08:54

Sede da Petrobras, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O diretor de Relações Institucionais da Petrobras, Roberto Ardenghy, afirmou que haverá um excedente de gás natural no mercado interno, principalmente, por conta do pré-sal. Como alternativa de escoamento, ele citou a possibilidade de exportação na forma liquefeita.
Em palestra no Rio, o executivo disse ainda que o processo de recuperação da Petrobras adquiriu novo ritmo sob a orientação do presidente Roberto Castello Branco.
"Estamos correndo para entregar o resultado, que já começa a aparecer, principalmente em relação à alavancagem", afirmou Ardenghy.
Ele informou ainda que a empresa em breve colocará em operação o campo de Berbigão, no pré-sal da Bacia de Santos.

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