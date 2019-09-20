'Haverá um excedente de gás natural a ser comercializado'

O diretor de Relações Institucionais da Petrobras, Roberto Ardenghy, afirmou que haverá um excedente de gás natural no mercado interno, principalmente, por conta do pré-sal. Como alternativa de escoamento, ele citou a possibilidade de exportação na forma liquefeita.
Em palestra no Rio, o executivo disse ainda que o processo de recuperação da Petrobras adquiriu novo ritmo sob a orientação do presidente Roberto Castello Branco.
"Estamos correndo para entregar o resultado, que já começa a aparecer, principalmente em relação à alavancagem", afirmou Ardenghy.
Ele informou ainda que a empresa em breve colocará em operação o campo de Berbigão, no pré-sal da Bacia de Santos.