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Pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 114 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.788 óbitos e 1.214.146 casos da doença; dados foram atualizados nesta segunda-feira (29) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2022 às 18:59

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 18:59

Nesta segunda-feira (29), o Espírito Santo chegou a 14.788 mortes e 1.214.146  casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 114 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.609
  2. Vila Velha: 136.091
  3. Vitória: 134.967
  4. Cariacica: 93.350
  5. Linhares: 58.309
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.709
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.561
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.098
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.973
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.900
Até esta segunda, mais de 4,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.175.151, com 473 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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