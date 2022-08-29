Covid-19: ES registra uma morte e 114 novos casos em 24 horas

Nesta segunda-feira (29), o Espírito Santo chegou a 14.788 mortes e 1.214.146 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 114 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.609
- Vila Velha: 136.091
- Vitória: 134.967
- Cariacica: 93.350
- Linhares: 58.309
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.709
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.561
- Jardim da Penha (Vitória): 14.098
- Praia do Canto (Vitória): 9.973
- Itapuã (Vila Velha): 9.900
Até esta segunda, mais de 4,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.175.151, com 473 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.