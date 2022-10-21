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Grupo que pretendia tomar o controle do tráfico em Linhares é preso

Os quatro suspeitos detidos eram os principais integravam o "Bonde do Centro" ou BC. A investigação da PC recebeu informações que a facção  pretendia liderar a venda de drogas no Centro da cidade
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 out 2022 às 17:37

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 17:37

Grupo que pretendia tomar o controle do tráfico em Linhares é preso
Quatro integrantes do "Bonde do Centro" foram presos em Linhares Crédito: Polícia Civil
Quatro suspeitos de serem os principais integrantes de um novo grupo que pretendia tomar o controle do tráfico na região central de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram presos na madrugada desta sexta-feira (21), em Sooretama.
Segundo a Polícia Civil, Geovani Suprani da Conceição, conhecido como “Grilo”, de 24 anos, Adriano Conceição Teixeira, conhecido como “Mudinho”, de 26 anos, Michael Douglas dos Santos Lopes, de 26 anos, e Junieverson Boldrini, de 31 anos, faziam parte do grupo Bonde do Centro, ou BC.
A investigação da PC recebeu informações da existência desse novo grupo que pretendia tomar o controle do tráfico no município. Nesta madrugada, policiais da 16ª Delegacia Regional de Linhares e Delegacia de Sooretama realizaram uma operação com foco no cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências em Sooretama, onde havia informações de intensa movimentação do tráfico.
Além dos suspeitos presos, durante as buscas, foram encontradas, armas, munições, dinheiro, drogas como crack, maconha e cocaína, celulares, "lança perfumes", três balanças de precisão, máquinas de cartão, aparelho rádio comunicador, diversos cartões de débito e crédito e um caderno com anotações de contabilidade.

Grupo preso por tráfico em Sooretama

A Polícia Civil informou que os suspeitos foram presos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, interrogados, e logo depois encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanecem à disposição da Justiça.

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