Grupo que pretendia tomar o controle do tráfico em Linhares é preso

Quatro integrantes do "Bonde do Centro" foram presos em Linhares Crédito: Polícia Civil

Quatro suspeitos de serem os principais integrantes de um novo grupo que pretendia tomar o controle do tráfico na região central de Linhares , no Norte do Espírito Santo , foram presos na madrugada desta sexta-feira (21), em Sooretama.

Segundo a Polícia Civil , Geovani Suprani da Conceição, conhecido como “Grilo”, de 24 anos, Adriano Conceição Teixeira, conhecido como “Mudinho”, de 26 anos, Michael Douglas dos Santos Lopes, de 26 anos, e Junieverson Boldrini, de 31 anos, faziam parte do grupo Bonde do Centro, ou BC.

A investigação da PC recebeu informações da existência desse novo grupo que pretendia tomar o controle do tráfico no município. Nesta madrugada, policiais da 16ª Delegacia Regional de Linhares e Delegacia de Sooretama realizaram uma operação com foco no cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências em Sooretama, onde havia informações de intensa movimentação do tráfico.

Além dos suspeitos presos, durante as buscas, foram encontradas, armas, munições, dinheiro, drogas como crack, maconha e cocaína, celulares, "lança perfumes", três balanças de precisão, máquinas de cartão, aparelho rádio comunicador, diversos cartões de débito e crédito e um caderno com anotações de contabilidade.

Grupo preso por tráfico em Sooretama