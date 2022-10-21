Jeferson da Silva Ramos, o Morango, era chefe do tráfico de Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Vivendo em outro município, ele ia para Jesus de Nazareth diariamente. "Esses caras se portam como um empresário. Ele ia diariamente no morro, como se fosse uma empresa. Era quem dava autorização para ataques e homicídios", explicou o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

O delegado-geral da Polícia Civil , José Darcy Arruda, detalhou que, nessas idas ao morro, Morango se reunia com os "funcionários". "Ele ia lá só para se reunir com os gerentes, pegar o dinheiro, dar as ordens. Esse tipo de traficante não fica com o flagrante (armas e drogas)", explicou.

Your browser does not support the audio element. "Morango" preso: chefão do tráfico em Vitória "agia como empresário"

"Morango controlava plantões, escalas, armamentos, negociações, autorização para dar ataques, homicídios. Realmente era o chefe" Delegado Romualdo Gianordoli - Chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)

Morango foi preso no apartamento em que morava, no bairro Araçás, em Vila Velha. Na hora em que os policiais chegaram, ele não correu, mas jogou o celular do terceiro andar, na tentativa de apagar rastros. Mas não deu certo, o aparelho foi apreendido.

Ele já era condenado por tráfico de drogas e respondia por outros dois casos relacionados à organização criminosa. Além disso, é investigado como mandante de um homicídio na região.

QUEM ERA GELEIA, O CHEFE DO MORANGO

Pablo Bernardes, o Geleia, líder do tráfico de Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Pablo Bernardes, o Geleia, foi condenado a sete anos de reclusão, além de prisões provisórias decretadas em ações penais. Ele estava custodiado em regime fechado na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), em Viana. Em junho de 2020, foi preso em um apartamento de frente para o mar, em Bento Ferreira, Vitória.

Em julho de 2021, ele foi um dos presos transferidos para um presídio federal, no Norte do país. Mesmo da cadeia, ele continuava sendo a maior liderança de Jesus de Nazareth. No entanto, com a distância, a comunicação com o grupo criminoso ficou prejudicada. Foi aí que Morango passou a assumir mais responsabilidades.

O tráfico de Jesus de Nazareth é aliado ao Primeiro Comando de Vitória, o PCV, maior facção criminosa do Estado. De acordo com a polícia, Geleia, mesmo preso, é um nome forte dentro da facção.

"CADEIA NÃO É O FIM"

O delegado ainda explicou os motivos pelos quais Morango não é o tipo de traficante que reage à prisão, como alguns que chegam a pular muros para tentar fugir. "Ele acha que a cadeia não é o fim para ele, até porque, como ele é uma liderança, ele tende a ficar bem na cadeia, porque tem vários subordinados dele que estão ali também e vão dar uma condição para ele. Aquilo não é o fim da linha, ele tem um corpo de advogados grande, tem uma capacidade econômica para se manter e se defender dos processos. Mas a gente acredita que ele vai ficar um bom tempo preso", ponderou Gianordoli.

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