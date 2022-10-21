Chefe do tráfico do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, é preso em Vila Velha

Um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, foi preso nesta sexta-feira (21) em Araçás, em Vila Velha. Ele era o principal alvo da Operação Sicário 4, realizado por equipes da Polícia Civil do Espírito Santo. Ainda não foi divulgado o nome do detido, que segundo a polícia, é condenado na Justiça.
A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), com apoio da Gerência de Inteligência (Gint) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP).
Detalhes sobre a prisão repassados em entrevista coletiva, na tarde desta sexta (21) na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.