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Sul do ES

Mãe entrega filho à polícia após furto de TV em loja e ameaça em Iúna

Mulher também contou que jovem de 25 anos, ao perceber que ela ia ligar para o 190, passou a ameaçá-la dizendo que a agrediria com um capacete
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

21 out 2022 às 11:14

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 11:14

Viatura da Polícia Militar
PM foi acionada por mãe, que denunciou filho que arrombou loja e furtou TV Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (20), no bairro Quilombo, em Iúna, região do Caparaó, no Sul do Estado, após furtar uma televisão e ameaçar a mãe, de 43 anos. Consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar que foi a mulher que ligou para a corporação e entregou o próprio filho.
Ainda de acordo com PM, a mãe do jovem relatou que ele chegou em casa com a televisão e admitiu que havia furtado o objeto minutos antes em loja no Centro de Iúna. O suspeito, detalha o boletim, aproveitou que a porta do comércio estava quebrada após um arrombamento naquele mesmo dia para levar a televisão.
A mulher também contou que o filho, quando percebeu que ela iria fazer contato com o 190, começou a ameaçar, dizendo que iria agredir ela com um capacete. Somente após sair de perto do suspeito que a mulher conseguiu ligar para a Polícia Militar.
A mulher contou aos militares que as ameaças do filho contra ela são constantes e que representaria contra ele na delegacia. Segundo relato da mãe aos policiais, o filho já foi preso várias vezes, desde a época de adolescente,

SUSPEITO ESTAVA AGRESSIVO 

A partir desse contato, policiais foram até a casa, recuperaram a televisão furtada e deram voz de prisão ao suspeito, que, segundo o boletim, já estava agressivo. O jovem também tentou fugir e resistiu a abordagem dos militares, que conseguiram utilizar técnicas de imobilização e algemar o suspeito.
O jovem foi conduzido pelos policiais junto com a televisão e a mãe, que iria prestar queixa contra o próprio filho.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito de 24 anos, conduzido à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhado ao presídio.

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