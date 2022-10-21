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Com arma falsa

Dupla é presa na entrada de shopping após roubar carro de app em Vitória

Veículo foi identificado ao passar pelo cerco eletrônico, em frente à Prefeitura de Vitória. Jovens foram presos na entrada do estacionamento de um shopping na Capital

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2022 às 11:33
Dois jovens foram presos no final da noite desta quinta-feira (20), na entrada do estacionamento de um shopping na Enseada do Suá, em Vitória, após roubarem um carro utilizado para corridas de aplicativo no bairro Santa Clara, na Capital. O veículo foi identificado ao passar pelo cerco eletrônico, em frente à Prefeitura de Vitória. Quando chegaram ao centro comercial da região, Mateus Santos Lourenço, de 23 anos, que estava ao volante, e Anderson de Jesus Santos, 22, no carona, receberam ordem de parada da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar abordou dupla na entrada de um shopping em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo boletim de ocorrência da PM, a corporação recebeu a informação sobre o carro roubado por volta de 23h30, cerca de 1h30 após o crime. Quando o veículo de aplicativo passou pelo cerco eletrônico, a Polícia Militar foi acionada e começou a perseguir os suspeitos.
Segundo a ocorrência da PM, Anderson confessou aos militares que a dupla pediu a uma mulher – que não foi identificada – para solicitar a corrida de aplicativo. Quando o veículo chegou,  os dois jovens entraram no carro e começaram o trajeto, anunciando o assalto em seguida. O automóvel foi levado pelos criminosos. O motorista, dono do carro e vítima do roubo, não estava dentro do veículo no momento da abordagem policial.
Os dois indivíduos foram até o estacionamento de um shopping na Enseada do Suá e pararam na cancela, onde receberam a ordem de parada. Os dois saíram do veículo e deitaram no chão.
Em busca pessoal durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os dois, mas um deles apontou que havia um simulacro de arma de fogo dentro do veículo, e a arma falsa foi encontrada pelos policiais no porta-luvas do carro.
A vítima do assalto compareceu ao local da abordagem e reconheceu os autores do roubo. Mateus Santos Lourenço, de 23 anos, e Anderson de Jesus Santos, 22, foram levados à 1ª Delegacia Regional de Vitória
De acordo com a Polícia Civil, os jovens foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

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