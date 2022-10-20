Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação policial

Em combate ao tráfico de drogas, cinco suspeitos são detidos em Alegre

Durante a ação, três dos suspeitos fugiram pulando pela janela do terceiro andar de uma residência, mas foram detidos após cerco policial
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 out 2022 às 20:50

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 20:50

Em combate ao tráfico de drogas, cinco suspeitos são detidos em Alegre
Cinco suspeitos foram detidos durante operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar em Alegre Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
Cinco suspeitos foram presos na tarde desta quinta-feira (20), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar em combate ao tráfico de drogas em Alegre, no Sul do Estado.
Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três residências no Centro do município. Durante a ação, três dos suspeitos fugiram do local pulando pela janela do terceiro andar, porém, foram acompanhados a pé pelos militares e detidos após cerco policial.
Na residência a polícia encontrou R$ 236,00, nove buchas de maconha, 24 pinos de cocaína, seis papelotes de cocaína, três celulares, uma máscara, uma balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes.
Em combate ao tráfico de drogas, cinco suspeitos são detidos em Alegre
A polícia apreendeu drogas, dinheiro, celulares, máscara, balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
As equipes da Força Tática e Polícia Civil tiveram o apoio da Patrulha K9, com a cadela Alga para as buscas nos terrenos próximos e nos locais onde os suspeitos passaram, mas não foi localizado nenhum material.
De acordo com as informações divulgadas pela PM, após o flagrante, os suspeitos e os materiais foram encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre para serem tomadas as demais providências.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações para saber se os detidos foram presos e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Acidente com carro interdita a BR 482 em Alegre

Motorista morre após carreta tombar em acidente em rodovia de Alegre

Carga de cigarros avaliada em R$ 50 mil é roubada em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre drogas Polícia Civil tráfico de drogas ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados