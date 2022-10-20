Em combate ao tráfico de drogas, cinco suspeitos são detidos em Alegre

Cinco suspeitos foram detidos durante operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar em Alegre Crédito: Divulgação \ 3° BPMES

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três residências no Centro do município. Durante a ação, três dos suspeitos fugiram do local pulando pela janela do terceiro andar, porém, foram acompanhados a pé pelos militares e detidos após cerco policial.

Na residência a polícia encontrou R$ 236,00, nove buchas de maconha, 24 pinos de cocaína, seis papelotes de cocaína, três celulares, uma máscara, uma balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes.

A polícia apreendeu drogas, dinheiro, celulares, máscara, balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes Crédito: Divulgação \ 3° BPMES

As equipes da Força Tática e Polícia Civil tiveram o apoio da Patrulha K9, com a cadela Alga para as buscas nos terrenos próximos e nos locais onde os suspeitos passaram, mas não foi localizado nenhum material.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, após o flagrante, os suspeitos e os materiais foram encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre para serem tomadas as demais providências.