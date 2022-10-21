Jovem de 22 anos é morto 11 meses após irmão ser assassinado no ES

Matheus dos Santos Silva, 22 anos, foi assassinado a tiros no bairro Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros, por volta das 13h de quinta-feira (20) em Jaburuna, Vila Velha. A vítima foi identificada como Matheus dos Santos Silva.

A Polícia Militar disse que foi acionada por uma pessoa que ouviu o barulho dos tiros e, depois, encontrou Matheus baleado, caído na rua. A família do rapaz contou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Um irmão dele, de 17 anos, também foi morto há exatos 11 meses.