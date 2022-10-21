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Crime em Vila Velha

Jovem de 22 anos é morto 11 meses após irmão ser assassinado no ES

Matheus dos Santos Silva foi encontrado com marcas de tiros no bairro Jaburuna, em Vila Velha. O irmão dele, de 17 anos, foi assassinado há exatos 11 meses

Publicado em 

21 out 2022 às 08:39

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 08:39

Matheus dos Santos Silva, 22 anos, foi assassinado a tiros no bairro Jaburuna, em Vila Velha
Matheus dos Santos Silva, 22 anos, foi assassinado a tiros no bairro Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta
Um jovem de 22 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros, por volta das 13h de quinta-feira (20) em Jaburuna, Vila Velha. A vítima foi identificada como Matheus dos Santos Silva.
A Polícia Militar disse que foi acionada por uma pessoa que ouviu o barulho dos tiros e, depois, encontrou Matheus baleado, caído na rua. A família do rapaz contou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Um irmão dele, de 17 anos, também foi morto há exatos 11 meses.
O corpo de Matheus foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e liberado pela família. Nenhum suspeito havia sido localizado até a noite desta quinta.

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