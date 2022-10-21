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Violência

Homem é assassinado e dupla é presa no local do crime em Vila Velha

A Polícia Militar informou que os criminosos já chegaram atirando e tinham três alvos, mas só um foi atingido pelos disparos. Uma viatura estava próximo do local do crime, o que facilitou a prisão

Publicado em 

21 out 2022 às 08:13

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 08:13

Homem foi morto a tiros em beco do bairro do Ibes, em Vila Velha
Homem foi morto a tiros em beco do bairro do Ibes, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
Um homem foi a morto a tiros na noite desta quinta-feira (20), em um beco do bairro do Ibes, em Vila Velha. Segundo a polícia, dois suspeitos foram presos.
A Polícia Militar informou que os criminosos já chegaram atirando e tinham três alvos, mas só um foi atingido pelos disparos.
Uma viatura da polícia estava próximo do local do crime, o que facilitou a prisão dos dois suspeitos, de 20 e 24 anos. Com eles a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38.
O corpo da vítima, que não foi identificado, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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