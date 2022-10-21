Homem é assassinado e dupla é presa no local do crime em Vila Velha

Um homem foi a morto a tiros na noite desta quinta-feira (20), em um beco do bairro do Ibes, em Vila Velha. Segundo a polícia, dois suspeitos foram presos.
A Polícia Militar informou que os criminosos já chegaram atirando e tinham três alvos, mas só um foi atingido pelos disparos.
Uma viatura da polícia estava próximo do local do crime, o que facilitou a prisão dos dois suspeitos, de 20 e 24 anos. Com eles a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38.
O corpo da vítima, que não foi identificado, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.