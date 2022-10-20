Comandante da 11ª Companhia Independente, major Marcos Tadeu Pimentel, e delegado Maurício Gonçalves falaram sobre a prisão do segundo suspeito Crédito: Reprodução | Sesp

A prisão do segundo suspeito de sequestrar o filho de um empresário do ramo da construção civil, na Praia do Canto, em Vitória , ocorreu com a ajuda do Disque-Denúncia 181. Moradores da zona rural de Viana, onde a vítima foi resgatada, identificaram três indivíduos suspeitos e acionaram as equipes policiais, que conseguiram capturar um deles no final da tarde desta quarta-feira (19).

Outro suspeito já havia sido preso mais cedo, por volta das 14h30, após a polícia conseguir localizar o cativeiro da vítima. Durante a ação, no entanto, três criminosos fugiram. De acordo com o comandante da 11ª Companhia Independente, major Marcos Tadeu Pimentel, as buscas continuaram pelo resto do dia, até que a corporação recebeu a denúncia.

"No final da tarde, fomos informados de que três pessoas suspeitas estavam transitando na área rural de Viana. Os polícias chegaram a avistar os outros dois, mas como é uma região rural, de muita mata, não conseguiram alcançá-los. Duas pessoas conseguiram se evadir e uma terceira confessou a participação no crime. Esses três, a princípio, são os que fugiram na primeira ação da polícia", explicou.

Your browser does not support the audio element. Sequestro no ES: segundo suspeito foi preso após denúncia pelo 181

Durante o depoimento, o homem de 24 anos contou que veio da Bahia há cerca de três meses. Na Grande Vitória, ele teria conhecido o primeiro criminoso preso, conforme explicou o major. Em solo baiano, ele tinha uma passagem na polícia por boca de urna.

Além disso, o segundo suspeito confessou que teria conduzido o carro da vítima no momento em que ela foi sequestrada, no estacionamento de um clube na Capital. O primeiro homem preso pela polícia estaria conduzindo o carro dos bandidos, um Gol branco, onde o filho do empresário foi levado. Câmeras de videomonitoramento gravaram a ação (veja abaixo).

Titular da Delegacia Especializada de Antissequestro, Maurício Gonçalves ainda frisou que não há evidências de que os suspeitos façam parte de um grupo criminoso: "Pelos indícios apurados até agora, a gente descarta que seja uma quadrilha especializada em extorsão mediante sequestro. Todos os indícios apontam que foi um sequestro de oportunidade", reforça.

"Há uma semana ele acabou conhecendo esses outros envolvidos no sequestro e que, então, no dia, decidiram sair para realmente cometer um crime. Na narrativa dele, seria manter uma vítima sob cárcere privado, dentro do veículo, e fazer com que ela fizesse transferências para contas que eles indicassem. A partir daí que um dos envolvidos resolveu partir para extorsão mediante sequestro" Maurício Gonçalves - Titular da Delegacia Especializada de Antissequestro

Segundo o delegado, o novo suspeito ainda confessou que abandonou o veículo da vítima perto do Shopping Moxuara, em Cariacica, e retornou ao local do cativeiro. Na noite desta quarta-feira, o carro foi localizado pela polícia. Após passar por perícias, ele será devolvido ao proprietário.

A corporação também conseguiu identificar que a vítima teria sido mantida amarrada por mais de cinco horas. "Ela reconheceu todos os dois. A vítima acabou contando que, no momento em que foi sequestrada, foi amarrada com fitas de plástico nos punhos. Só tiraram essas fitas durante a madrugada", detalhou.

ENTENDA O CASO

A vítima de 33 anos, que atua como executivo na diretoria do empreendimento da família, ficou mais de 20 horas em poder dos criminosos e foi resgatada sem ferimentos por volta de 14h30 desta quarta-feira em uma área de matagal usada como cativeiro, de difícil acesso, em Viana.

De acordo com o delegado Maurício Gonçalves, da Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS), a vítima saiu de casa e foi praticar exercícios físicos. Em seguida, retornaria para casa, onde a esposa o aguardava. "Quando ele se dirige ao veículo dele que está no estacionamento, é abordado e rendido através de arma de fogo na traseira do veículo. Eles saem e vão na direção da Praia de Camburi", revelou o delegado.

Já dentro do veículo, o empresário foi sendo ameaçado. No banco de trás, os criminosos mandavam ele fazer transferências bancárias. A Polícia afirmou que não há evidências de que a vítima teria sofrido agressões.

Após as ameaças, os sequestradores mantiveram a vítima em cárcere privado e começaram a entrar em contato com a família, entre a madrugada e a manhã desta quarta, exigindo resgate. "A família entrou em contato e, durante o dia, através de parceria, análise de imagens, conseguimos localizar o cativeiro e a vítima saiu ilesa", detalhou o delegado.