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Assalto em que ladrão dá 'boa tarde' e acalma vítimas não foi na Praia do Canto

Vídeo viralizou em redes sociais com informação de que crime ocorreu em loja de cosméticos na Capital capixaba, mas ação foi registrada em outro Estado. Foram levados R$ 2,5 mil em mercadorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2022 às 11:20

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 11:20

Uma dupla de assaltantes invadiu uma loja de cosméticos e levou uma série de produtos masculinos, causando um prejuízo de cerca de R$ 2,5 mil em mercadorias. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a abordagem dos assaltantes chama atenção: um deles se aproxima do local, dá "boa tarde" e acalma as vítimas antes de anunciar o roubo. As imagens viralizaram na internet com a informação de que o crime ocorreu na Praia do Canto, em Vitória.  No entanto, a ação aconteceu em um estabelecimento do bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
O assalto aconteceu na última segunda-feira (17) e toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança do estabelecimento. A abordagem surpreendeu pela calma da dupla, que ainda prometeu não roubar "nada delas", se referindo às funcionárias da loja de cosméticos.

VEJA COMO FOI O DIÁLOGO

Funcionária: Olá, tudo bem?
Ladrão 1: Boa tarde, tudo bem?
Funcionária: Boa tarde.
Ladrão 1: Moça, isso é um assalto. Por favor, fique quieta. As duas. Eu não vou fazer nada. Só não reage, ok? Tudo bem? Não saiam do lugar. Vigia. Olha as minhas costas. Pode ficar tranquila, moça. Não vamos fazer nada com vocês, não. Não vou levar nem telefone seu, viu? Não sai enquanto a gente sair, porque tem um rapazinho esperando ali. Se sair, ele vem. E vai ver coisa que não merece ver.
Ladrão 2: Vai ver se tem dinheiro no caixa ali.
Ladrão 1: Não. [Não] Quero o dinheiro delas, não.
Ladrão 2: Do caixa.
Ladrão 1: Nada delas. Não saiam enquanto a gente [não] sair.
Três mulheres estavam na loja no momento da invasão. Duas delas sentadas atrás do balcão.
Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o crime está sendo investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações do Portal UOL

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