Polícia flagra 21 kg de maconha em casa e prende morador em Guarapari

21 kg de maconha e 30 g de cocaína foram apreendiddos em Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 34 anos foi preso nesta segunda-feira (17), no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, suspeito de ter se associado a outros traficantes para guardar, transportar e vender grande quantidade de drogas para “bocas de fumo” na Região Metropolitana da Grande Vitória. O nome do suspeito não foi divulgado.

A prisão foi realizada pela equipe da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). A operação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas na Região Metropolitana da Grande Vitória.

A delegada adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos, Larissa Lacerda, relatou que o detido constantemente recebia pessoas no portão da sua casa e entregava caixas em atitudes suspeitas para os que chegavam ao local a bordo de veículos.

Após a equipe de policiais ter localizado o imóvel utilizado pelo investigado para comercializar drogas, os policiais realizaram a abordagem e o suspeito confirmou que armazenava drogas no local.

Segundo a delegada Larissa Lacerda, na residência havia um cômodo do imóvel que servia exclusivamente para armazenamento das drogas. Neste local, a equipe apreendeu, 21 kg de maconha, 30 g de cocaína e uma balança de precisão.