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Tráfico de drogas

Polícia flagra 21 kg de maconha em casa e prende morador em Guarapari

Além da maconha, na residência do suspeito os policiais apreenderam 30 gramas de cocaína e uma balança de precisão
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

19 out 2022 às 12:34

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 12:34

21 kg de maconha e 30 g de cocaína foram apreendiddos em
21 kg de maconha e 30 g de cocaína foram apreendiddos em Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 34 anos foi preso nesta segunda-feira (17), no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, suspeito de ter se associado a outros traficantes para guardar, transportar e vender grande quantidade de drogas para “bocas de fumo” na Região Metropolitana da Grande Vitória. O nome do suspeito não foi divulgado.
A prisão foi realizada pela equipe da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). A operação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas na Região Metropolitana da Grande Vitória.
A delegada adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos, Larissa Lacerda, relatou que o detido constantemente recebia pessoas no portão da sua casa e entregava caixas em atitudes suspeitas para os que chegavam ao local a bordo de veículos.
Após a equipe de policiais ter localizado o imóvel utilizado pelo investigado para comercializar drogas, os policiais realizaram a abordagem e o suspeito confirmou que armazenava drogas no local.
Segundo a delegada Larissa Lacerda, na residência havia um cômodo do imóvel que servia exclusivamente para armazenamento das drogas. Neste local, a equipe apreendeu, 21 kg de maconha, 30 g de cocaína e uma balança de precisão.
O suspeito foi conduzido à sede do Denarc e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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Guarapari Polícia Civil tráfico de drogas
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