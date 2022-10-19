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Geolocalização

Tecnologia de Israel foi usada para achar empresário sequestrado no ES

De acordo com a polícia, o sistema israelense rastreou o celular da vítima, que foi encontrada em um matagal, na zona rural de Viana, na Grande Vitória
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 out 2022 às 19:02

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 19:02

Até tecnologia oriunda de Israel foi utilizada para encontrar o empresário sequestrado na Praia do Canto, em Vitória, que foi localizado na zona rural de Viana, nesta quarta-feira (19). De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o sistema rastreou o celular da vítima. O nome dele não foi informado a pedido da família. 
"Nós conseguimos, através dos investimentos que temos em tecnologia, localizar o cativeiro muito rápido, identificar onde estava a vítima e resgatá-la com vida e segurança. Quando falamos de inteligência de Israel, é porque eles também têm uma fórmula de nos dar a geolocalização. Temos aqui ferramentas capazes de identificar, mas fizemos parceria também com a inteligência israelense que nos ajuda também nessas ocasiões", declarou Arruda.
Tecnologia de Israel foi usada para achar empresário sequestrado no ES

O que significa geolocalização?

Geolocalização é um recurso que permite identificar a posição geográfica de objetos e pessoas com base em coordenadas via satélite emitidas por sinais de internet (Wi-Fi), radiofrequência, GPS e AGPS.

Além da tecnologia de Israel, foram usados nas buscas, o Cerco Inteligente do Governo do Estado, o Cerco Eletrônico da Prefeitura de Vitória e o da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Notaer auxiliou nas buscas por empresário em Zona Rural de Viana

ENTENDA O CASO

O filho de um empresário do ramo de construção civil foi sequestrado na noite desta terça-feira (18) na Praia do Canto, em um estacionamento. A vítima atua como executivo na diretoria do empreendimento da família.
Nesta quarta-feira (19), policiais conseguiram localizar o cativeiro onde a vítima estava, na cidade de Viana, também na Região da Grande Vitória. Uma pessoa foi presa. Além disso, foram apreendidos um carro usado no crime, uma arma falsa, uma faca e uma garrucha.
O secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, disse que o trabalho de inteligência começou logo na madrugada. "Iniciamos o trabalho buscando toda a inteligência que temos no Estado. Utilizamos o Cerco Inteligente para conseguirmos esse resultado, e também tecnologias de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal", declarou.

PASSO A PASSO DE COMO TUDO ACONTECEU

De acordo com o delegado Maurício Gonçalves, da Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS), a vítima saiu de casa e foi para a academia. Após o exercício, ele foi fazer sauna e retornaria para casa, onde a esposa o aguardava.
"Quando ele se dirige ao veículo dele que está no estacionamento, é abordado e rendido através de arma de fogo na traseira do veículo. Eles saem e vão na direção da Praia de Camburi", revelou o delegado. De lá, seguiram para a Rodovia das Paneleiras.
A ação foi flagrada por câmeras de segurança do Iate Clube (confira abaixo).
Já dentro do veículo, o empresário foi sendo ameaçado. No banco de trás, os criminosos mandavam ele fazer transferências bancárias via pix: a vítima foi abaixada dentro do veículo, mas não há informação sobre ter sido algemada, por exemplo.
Após as ameaças, os sequestradores mantiveram a vítima em cárcere privado e começaram a entrar em contato com a família, entre a madrugada e a manhã desta quarta, exigindo resgate. "A família entrou em contato e, durante o dia, através de parceria, análise de imagens, conseguimos localizar o cativeiro e a vítima saiu ilesa", detalhou o delegado.
A polícia não quis revelar o valor exigido pelos sequestradores e nem os valores transferidos via Pix.

COMO ERA O CATIVEIRO?

Segundo o delegado, o cativeiro na verdade era uma área de matagal, aberta, sem nenhuma construção. "Quando a polícia chegou, os sequestradores saíram levando objetos pessoais e também deixaram a vítima para trás", explicou Maurício.
Homem foi abordado por criminosos na noite de terça-feira, mas polícia encontrou cativeiro nesta quarta (19)
Autoridades dão detalhes de sequestro de filho de empresário em coletiva de imprensa Crédito: Maria Fernanda Conti
A princípio, a polícia está considerando que quatro pessoas participaram do sequestro. O empresário ficou sob poder dos bandidos das 20h de terça até 14h30 de quarta-feira.
"A princípio, era uma extorsão, no sentido qualificado. Eles ainda não tinham a intenção de uma extorsão mediante sequestro. A partir do momento em que eles arrebatam a vítima, começam a fazer as transferências via Pix, ali, então, eles avançam para outra modalidade de crime, que foi extorsão mediante sequestro. Foi um crime, a principio, de oportunidade"
José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil

QUEM É O PRESO?

O suspeito preso estava rodando em um Gol branco, perto da comunidade de Areinha, zona rural de Viana. "Militares receberam a notícia de que tinha um veículo suspeito em Viana. Fizeram a abordagem e identificaram o cidadão. Fizeram contato com o Ciodes e militares da PM e do Ciodes falaram via rádio que possivelmente teria ligação com o sequestro em Vitória", explicou o major Marcos, comandante do policiamento de Viana.
O criminoso estava sozinho no carro, parado, próximo ao cativeiro. Na hora da prisão, ele confessou o sequestro e seguiu com os policiais até o local onde a vítima estava. Quando os agentes chegaram, os sequestradores que estavam com o empresário fugiram em direção à mata.
A polícia está investigando se o detido fazia o papel de "proteção" do cativeiro. O nome dele não foi divulgado. A única informação é que ele é da Grande Vitória.

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Grande Vitória Polícia Civil Praia do Canto Viana Vitória (ES)
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