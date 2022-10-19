"Nós conseguimos, através dos investimentos que temos em tecnologia, localizar o cativeiro muito rápido, identificar onde estava a vítima e resgatá-la com vida e segurança. Quando falamos de inteligência de Israel, é porque eles também têm uma fórmula de nos dar a geolocalização. Temos aqui ferramentas capazes de identificar, mas fizemos parceria também com a inteligência israelense que nos ajuda também nessas ocasiões", declarou Arruda.

Your browser does not support the audio element. Tecnologia de Israel foi usada para achar empresário sequestrado no ES

O que significa geolocalização? Geolocalização é um recurso que permite identificar a posição geográfica de objetos e pessoas com base em coordenadas via satélite emitidas por sinais de internet (Wi-Fi), radiofrequência, GPS e AGPS.

Notaer auxiliou nas buscas por empresário em Zona Rural de Viana

ENTENDA O CASO

O filho de um empresário do ramo de construção civil foi sequestrado na noite desta terça-feira (18) na Praia do Canto, em um estacionamento. A vítima atua como executivo na diretoria do empreendimento da família.

Nesta quarta-feira (19), policiais conseguiram localizar o cativeiro onde a vítima estava, na cidade de Viana, também na Região da Grande Vitória . Uma pessoa foi presa. Além disso, foram apreendidos um carro usado no crime, uma arma falsa, uma faca e uma garrucha.

O secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, disse que o trabalho de inteligência começou logo na madrugada. "Iniciamos o trabalho buscando toda a inteligência que temos no Estado. Utilizamos o Cerco Inteligente para conseguirmos esse resultado, e também tecnologias de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal", declarou.

PASSO A PASSO DE COMO TUDO ACONTECEU

De acordo com o delegado Maurício Gonçalves, da Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS), a vítima saiu de casa e foi para a academia. Após o exercício, ele foi fazer sauna e retornaria para casa, onde a esposa o aguardava.

"Quando ele se dirige ao veículo dele que está no estacionamento, é abordado e rendido através de arma de fogo na traseira do veículo. Eles saem e vão na direção da Praia de Camburi", revelou o delegado. De lá, seguiram para a Rodovia das Paneleiras.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança do Iate Clube (confira abaixo).

Já dentro do veículo, o empresário foi sendo ameaçado. No banco de trás, os criminosos mandavam ele fazer transferências bancárias via pix: a vítima foi abaixada dentro do veículo, mas não há informação sobre ter sido algemada, por exemplo.

Após as ameaças, os sequestradores mantiveram a vítima em cárcere privado e começaram a entrar em contato com a família, entre a madrugada e a manhã desta quarta, exigindo resgate. "A família entrou em contato e, durante o dia, através de parceria, análise de imagens, conseguimos localizar o cativeiro e a vítima saiu ilesa", detalhou o delegado.

A polícia não quis revelar o valor exigido pelos sequestradores e nem os valores transferidos via Pix.

COMO ERA O CATIVEIRO?

Segundo o delegado, o cativeiro na verdade era uma área de matagal, aberta, sem nenhuma construção. "Quando a polícia chegou, os sequestradores saíram levando objetos pessoais e também deixaram a vítima para trás", explicou Maurício.

Autoridades dão detalhes de sequestro de filho de empresário em coletiva de imprensa Crédito: Maria Fernanda Conti

A princípio, a polícia está considerando que quatro pessoas participaram do sequestro. O empresário ficou sob poder dos bandidos das 20h de terça até 14h30 de quarta-feira.

"A princípio, era uma extorsão, no sentido qualificado. Eles ainda não tinham a intenção de uma extorsão mediante sequestro. A partir do momento em que eles arrebatam a vítima, começam a fazer as transferências via Pix, ali, então, eles avançam para outra modalidade de crime, que foi extorsão mediante sequestro. Foi um crime, a principio, de oportunidade" José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil

QUEM É O PRESO?

O suspeito preso estava rodando em um Gol branco, perto da comunidade de Areinha, zona rural de Viana. "Militares receberam a notícia de que tinha um veículo suspeito em Viana. Fizeram a abordagem e identificaram o cidadão. Fizeram contato com o Ciodes e militares da PM e do Ciodes falaram via rádio que possivelmente teria ligação com o sequestro em Vitória", explicou o major Marcos, comandante do policiamento de Viana.

O criminoso estava sozinho no carro, parado, próximo ao cativeiro. Na hora da prisão, ele confessou o sequestro e seguiu com os policiais até o local onde a vítima estava. Quando os agentes chegaram, os sequestradores que estavam com o empresário fugiram em direção à mata.