Homem é assassinado com mais de 20 tiros na Serra

Rua onde homem foi morto em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 34 anos foi morto com mais de 20 tiros, na noite desta quarta-feira (19), em Novo Horizonte, na Serra. De acordo com o boletim da Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Uirapuru.

A vítima foi atingida com 5 tiros no abdômen, 2 no braço direito, 12 nas costas, 2 na perna direita e 3 na cabeça. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.