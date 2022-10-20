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Violência

Homem é assassinado com mais de 20 tiros na Serra

Crime foi registrado na noite desta quarta-feira (19), no bairro Novo Horizonte. A vítima tinha 34 anos

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 10:43

Publicado em 

20 out 2022 às 10:43
Rua onde homem foi morto em Novo Horizonte, na Serra
Rua onde homem foi morto em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem de 34 anos foi morto com mais de 20 tiros, na noite desta quarta-feira (19), em Novo Horizonte, na Serra. De acordo com o boletim da Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Uirapuru.
A vítima foi atingida com 5 tiros no abdômen, 2 no braço direito, 12 nas costas, 2 na perna direita e 3 na cabeça. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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