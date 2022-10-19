Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Vila Velha

Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Um jovem foi assassinado a tiros no meio da rua em Vila Velha. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Santa Rita, em frente a um lava-jato.

A vítima tinha cerca de 20 anos de idade, mas não teve a identidade divulgada. Um dos tiros atingiu uma casa que está em obras, passou pela janela e atravessou a sala. Cinco pessoas, incluindo três crianças, moram no local, mas não foram atingidos.

À TV Gazeta, um rapaz que trabalha no lava-jato disse que, na hora dos tiros, correu desesperado para o interior do estabelecimento, caiu e lesionou o pé. Moradores de Santa Rita não quiseram gravar entrevista.

Cápsulas de bala ficaram espalhadas pelo chão em Santa Rita Crédito: Rodrigo Gomes

Questionada sobre o crime, a Polícia Militar informou por meio de nota que foi acionada por volta das 9h da manhã para verificar informações de populares que relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo no bairro. Durante buscas, os policiais localizaram um homem baleado, já morto.

A corporação disse ainda que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.