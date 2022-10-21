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A caminho do bar

Jovem é baleada no peito em confronto entre bandidos e PM em Vila Velha

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, vítima seguia para um bar quando foi atingida durante troca de tiros na madrugada desta sexta-feira (21), em Cobi de Baixo

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2022 às 08:58
Uma jovem de 28 anos foi baleada no peito por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (21) no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, durante um confronto entre policiais militares e homens armados. A vítima foi atendida no Pronto Atendimento da Glória, no mesmo município, e não há informações sobre o estado de saúde dela. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ela ficou no fogo cruzado quando estava a caminho de um bar.
Mulher foi baleada no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha
Mulher foi baleada no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
A informação de que a mulher havia sido baleada chegou para os policiais durante a confecção do boletim de ocorrência, na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, após o confronto.
Consta na ocorrência que uma equipe da PM foi ao bairro Cobi de Baixo após receber informações sobre homens armados que estariam atirando sem direção – ação que teria ocorrido para demonstrar poder de fogo.
Quando chegaram ao local, os policiais se dividiram em duas escadarias do bairro. Foi nesse momento, segundo o boletim da PM, que os suspeitos teriam atirado contra os militares, que revidaram. De acordo com a ocorrência, foram 74 tiros disparados ao todo por cinco policiais que estavam no local. Não consta no boletim se algum suspeito foi baleado ou preso.
Marca de tiro em parede após confronto entre criminosos e a PM em Cobi de Baixo
Marca de tiro em parede após confronto entre criminosos e a PM em Cobi de Baixo Crédito: Oliveira Alves
Após o confronto, as equipes realizaram buscas em pontos onde os criminosos estavam e apreenderam drogas, munições e dinheiro – material foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Foram encontrados:
  • 742 buchas de substância semelhante a maconha
  • 2 pedaços de haxixe
  • 5 unidades de haxixe
  • 1 munição intacta de 9mm
  • 2 cápsulas deflagradas (usadas) de 9mm
  • 1 cápsula deflagrada (usada) de .380
  •  R$ 180 em espécie
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio em confronto com agente do Estado e seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança.
Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados. As munições apreendidas durante a ocorrência serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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