Jovem é baleada no peito em confronto entre bandidos e PM em Vila Velha

Uma jovem de 28 anos foi baleada no peito por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (21) no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, durante um confronto entre policiais militares e homens armados. A vítima foi atendida no Pronto Atendimento da Glória, no mesmo município, e não há informações sobre o estado de saúde dela. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ela ficou no fogo cruzado quando estava a caminho de um bar.
A informação de que a mulher havia sido baleada chegou para os policiais durante a confecção do boletim de ocorrência, na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, após o confronto.
Consta na ocorrência que uma equipe da PM foi ao bairro Cobi de Baixo após receber informações sobre homens armados que estariam atirando sem direção – ação que teria ocorrido para demonstrar poder de fogo.
Quando chegaram ao local, os policiais se dividiram em duas escadarias do bairro. Foi nesse momento, segundo o boletim da PM, que os suspeitos teriam atirado contra os militares, que revidaram. De acordo com a ocorrência, foram 74 tiros disparados ao todo por cinco policiais que estavam no local. Não consta no boletim se algum suspeito foi baleado ou preso.
Após o confronto, as equipes realizaram buscas em pontos onde os criminosos estavam e apreenderam drogas, munições e dinheiro – material foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Foram encontrados:
- 742 buchas de substância semelhante a maconha
- 2 pedaços de haxixe
- 5 unidades de haxixe
- 1 munição intacta de 9mm
- 2 cápsulas deflagradas (usadas) de 9mm
- 1 cápsula deflagrada (usada) de .380
- R$ 180 em espécie
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio em confronto com agente do Estado e seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança.
Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados. As munições apreendidas durante a ocorrência serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.