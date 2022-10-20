Dono de ferro-velho é preso e 47 kg de fios de cobre são apreendidos no ES

47 kg de fios de cobre foram apreendidos em ferro-velho na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 40 anos, proprietário de um ferro-velho, foi preso nesta quinta-feira (20) com 47 kg de fios de cobre na Serra . A prisão ocorreu durante a Operação Tarega III, realizada pelo 10º Distrito Policial da Serra, que aconteceu em diversos bairros do município. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em estabelecimentos suspeitos de receber produtos de furto. O nome do suspeito não foi divulgado.

A operação foi realizada nos bairros de José de Anchieta, Jardim Tropical, Vila Nova de Colares, Santo Antônio e São Domingos, todos na Serra. Além do 10º Distrito Policial, também participaram da ação os policiais dos 12° e 13° Distritos Policiais da Serra, da 3ª Delegacia Regional da Serra e da Guarda Civil Municipal.

O titular do 10º Distrito Policial, delegado Josafá Silva, informou que, dos cinco ferros-velhos vistoriados, somente em um, localizado no bairro José de Anchieta, foi encontrado material de origem ilícita.

O delegado destacou que a operação foi importante para inibir o principal causador dos furtos que geram transtornos à sociedade. "O objetivo da operação foi coibir a ação de receptadores de produtos furtados e que causam grandes transtornos à população, como o furto de fio de cobre. Se há pessoas furtando, é porque tem alguém comprando", contou Josafá.

No local, foram apreendidos 47 kg de fios de cobre. O suspeito foi autuado em flagrante por receptação qualificada, que não cabe fiança na esfera policial. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

OUTRAS OPERAÇÕES REALIZADA

Operação Tarega I

Na ação realizada no dia 20 de outubro de 2021, três proprietários de ferros-velhos foram detidos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em ferros-velhos na Serra, onde foram apreendidos diversos metros de fio de cobre e hidrômetro. A ação ocorreu nos bairros Rosário de Fátima, Novo Horizonte, Jardim Tropical e Jardim Limoeiro. Foram apreendidos 81 hidrômetros, seis partes metálicas de hidrômetros, 100 kg de cobre, 10 kg de fio de cobre, além de 40 kg de cobre de mel e uma caderneta de anotações.



Operação Tarega II

Na ação realizada no dia 02 de junho deste ano, foram detidos três empresários e apreendida mais de uma tonelada de fios de cobre. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em ferros-velhos suspeitos de receptar produtos de furto, nos bairros de Manoel Plaza, São Diogo II, Jardim Limoeiro, Novo Horizonte e em Vila Nova de Colares.



“TAREGA” A operação leva o nome de “Tarega”, que é sinônimo da palavra ferro-velho, local onde ocorreram as fiscalizações.