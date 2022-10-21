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Com arma falsa

Suspeito de assalto é detido em área de shopping de Guarapari

O homem tentou realizar um roubo em uma loja nos arredores do centro comercial, mas acabou surpreendido por populares. Na fuga, ele foi contido por seguranças e preso depois pela polícia

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 16:15

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

21 out 2022 às 16:15
Um homem, de 30 anos, foi contido por seguranças de um shopping no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na manhã desta sexta-feira (21), após uma tentativa de assalto em uma loja localizada nos arredores do local. Ele portava um simulacro de arma de fogo.
Antes, porém, o suspeito foi surpreendido e perseguido por populares. Em fuga, ele tentou buscar abrigo no centro de compras, mas foi alcançado por seguranças do local, que ainda impediram o linchamento do indivíduo. 
O Grupo Coutinho, responsável pela administração do empreendimento, informou, em nota, que a segurança acionou a Polícia Militar para a condução do suspeito até a delegacia. 
Segundo a Polícia Militar, o indivíduo apresentava alguns ferimentos e, por isso, "foi encaminhado pela corporação para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, para a Delegacia Regional do município", informou em nota. 
Suspeito de assalto é detido em área de shopping de Guarapari
O suspeito foi conduzido para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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