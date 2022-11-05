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Batida com motos deixa um morto e 2 feridos na Rodovia do Sol em Vila Velha

Duas motos bateram em um grupo de ciclistas que pedalava pela Rodovia do Sol e um dos motociclistas morreu no local. Acidente ocorreu por volta das 9h15 deste sábado (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2022 às 11:40

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 11:40

Acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha, deixa um morto e dois feridos
O motociclista de uma das duas motos envolvidas morreu após a batida ocorrida na Rodovia do Sol Crédito: Foto do leitor
Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas, na manhã deste sábado (5). A colisão aconteceu próximo ao Boulevard Shopping, no bairro Jockey de Itaparica, por volta das 9h15, no sentido Vila Velha. O condutor de uma das motos morreu. 
Segundo informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, testemunhas contaram que os motociclistas seguiam em duas motos e perderam o controle ao tentar desviar de um grupo de ciclistas. Eles bateram e caíram no asfalto. Naioto Santos Barcelos de Almeida morreu no local. 
Naioto Santos Barcelos Almeida de 28 anos morreu em acidente na Rodovia do sol, em Vila Velha
Naioto Santos Barcelos Almeida de 28 anos morreu em acidente na Rodovia do sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
De acordo com informações da Rodosol, duas vítimas foram socorridas pelo Samu. Uma delas foi levada para o Hospital Vila Velha e a outra para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Devido ao acidente, um grande engarrafamento se formou no trecho, no sentido Guarapari - Vila Velha. 
A Polícia Civil esteve no local e informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ainda está em andamento.

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