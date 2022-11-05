Batida com motos deixa um morto e 2 feridos na Rodovia do Sol em Vila Velha

O motociclista de uma das duas motos envolvidas morreu após a batida ocorrida na Rodovia do Sol Crédito: Foto do leitor

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas, na manhã deste sábado (5). A colisão aconteceu próximo ao Boulevard Shopping, no bairro Jockey de Itaparica, por volta das 9h15, no sentido Vila Velha. O condutor de uma das motos morreu.

Segundo informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, testemunhas contaram que os motociclistas seguiam em duas motos e perderam o controle ao tentar desviar de um grupo de ciclistas. Eles bateram e caíram no asfalto. Naioto Santos Barcelos de Almeida morreu no local.

Naioto Santos Barcelos Almeida de 28 anos morreu em acidente na Rodovia do sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com informações da Rodosol, duas vítimas foram socorridas pelo Samu. Uma delas foi levada para o Hospital Vila Velha e a outra para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Devido ao acidente, um grande engarrafamento se formou no trecho, no sentido Guarapari - Vila Velha.