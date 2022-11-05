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"Manolo"

Suspeito que pulou da Cinco Pontes e desapareceu é procurado por homicídio e tráfico

O suspeito, identificado como Ayrison Nascimento Reis, conhecido como Manolo, se afogou na tarde de sexta (4).  Ele é apontado como responsável pelos confrontos na região da Piedade e Moscoso

Publicado em 

05 nov 2022 às 12:53

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 12:53

Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha
Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O homem que abandonou o carro e pulou da Ponte Florentino Avidos, conhecida como 'Cinco Pontes', entre os municípios de Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (4) para fugir de policiais é Ayrison Nascimento Reis, conhecido como Manolo e procurado pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. A informação foi confirmada neste sábado (5) pela Polícia Militar.
De acordo com a PM, o suspeito fugiu quando a seção de Inteligência do 1º Batalhão e Patrulha de Morros da 1ª Companhia realizavam uma operação na região para prendê-lo.
"Contra ele há dois mandados de prisão em aberto por diversos crimes, entre eles homicídio e tráfico de drogas. Ayrison também é apontado como o principal responsável pelos confrontos na região da Piedade e Moscoso, em julho deste ano", informou a Polícia Militar.

Desaparecimento

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito se afogou. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), chegou a participar das buscas.
"O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para realizar buscas em meio aquático a um homem que pulou das Cinco Pontes e estava agarrado à base da ponte, na tarde desta sexta-feira (04). Equipes foram encaminhadas e, enquanto a guarnição, foi informado que o indivíduo tentou sair nadando e se afogou. Foram realizados três mergulhos de busca no ponto indicado, mas sem sucesso. Hoje as buscas seguem pela superfície", informou a corporação na manhã deste sábado (5).
Manolo chegou a aparecer em vídeos que circularam mas redes sociais, ostentando armas ao lado de outros suspeitos de tráfico. Um deles, Rafael Siqueira, 35 anos, apontado como gerente do tráfico do Morro do Moscoso, em Vitória, foi preso pela polícia em julho deste ano.

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