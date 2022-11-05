Suspeito que pulou da Cinco Pontes e desapareceu é procurado por homicídio e tráfico

Buscas por homem que pulou da Ponte Florentino Avidos, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O homem que abandonou o carro e pulou da Ponte Florentino Avidos, conhecida como 'Cinco Pontes', entre os municípios de Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (4) para fugir de policiais é Ayrison Nascimento Reis, conhecido como Manolo e procurado pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. A informação foi confirmada neste sábado (5) pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, o suspeito fugiu quando a seção de Inteligência do 1º Batalhão e Patrulha de Morros da 1ª Companhia realizavam uma operação na região para prendê-lo.

"Contra ele há dois mandados de prisão em aberto por diversos crimes, entre eles homicídio e tráfico de drogas. Ayrison também é apontado como o principal responsável pelos confrontos na região da Piedade e Moscoso, em julho deste ano", informou a Polícia Militar.

Desaparecimento

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito se afogou. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), chegou a participar das buscas.