Homem é encontrado morto dentro de trailer em Cariacica

Um homem foi encontrado morto dentro de um trailer no bairro Campina Grande, em Cariacica, na manhã deste sábado (05). Segundo informações de testemunhas, a vítima teria sido agredida fisicamente. Não há informações sobre a identificação da vítima até o momento.
De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes recebeu a informação do Samu que um indivíduo havia sido agredido fisicamente no bairro Campina Grande. Militares foram ao local, em frente ao Campo dos Baianos, e dentro de um trailer foi encontrado o corpo de um homem, já estava morto. Segundo informações, a vítima foi agredida por volta das 3h30h e o corpo deixado onde foi encontrado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.