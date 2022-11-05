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Marcas de agressão

Homem é encontrado morto dentro de trailer em Cariacica

Vítima, que não foi identificada, apresentava sinais de violência. Crime ocorreu durante a madrugada deste sábado (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2022 às 16:08

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 16:08

Um homem foi encontrado morto dentro de um trailer no bairro Campina Grande, em Cariacica, na manhã deste sábado (05). Segundo informações de testemunhas, a vítima teria sido agredida fisicamente. Não há informações sobre a identificação da vítima até o momento.
DML
O corpo encontrado no trailer foi levado ao DML em Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes recebeu a informação do Samu que um indivíduo havia sido agredido fisicamente no bairro Campina Grande. Militares foram ao local, em frente ao Campo dos Baianos, e dentro de um trailer foi encontrado o corpo de um homem, já estava morto. Segundo informações, a vítima foi agredida por volta das 3h30h e o corpo deixado onde foi encontrado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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