'Está brincando e sorrindo', diz mãe de bebê internado após sofrer queimadura no ES

Bebê que teve 40% do corpo queimado no ES aparece em vídeo acenando para a mãe no hospital Crédito: Indyara dos Santos

Na noite desta sexta-feira, a família divulgou imagens onde Davi aparece acenando e sorrindo respondendo a mãe, Indyara dos Santos Silva.

Na manhã deste sábado (5), Indyara conversou com a reportagem do site g1 ES e disse que o filho se recupera bem e já está brincando e sorrindo.

"Está tomando remedinho pra quando tem a dor. Ele ficou sedado e está bem. Acordou bem, brincando e sorrindo", disse a mãe.

A mãe também lembrou o momento que estava em casa com Davi quando o acidente aconteceu.

"Foi um pote que tinha acabado de colocar em cima da mesa. Foi questão de meio segundo. Fui virar pra poder pegar o pote pra arrumar a comida dele e quando virei já tinha acontecido. Meti a mão e me queimei também. Só peguei ele do andador e fui correndo pedir ajuda. Escorregou no rosto e foi mais para o corpo dele. A vizinha pegou o carro e fomos para o hospital" Indyara dos Santos - Mãe de Davi

Indyara contou ainda que Davi ficou mais ferido na região do abdômen e está internado no Centro de Tratamento de Queimados da Unidade (CTQ) do hospital. Ela deixou o quarto onde o filho está no início da manhã para que os profissionais fizessem os devidos cuidados e só pode retornar para vê-lo à tarde. Por enquanto, a criança não tem previsão de alta.

"Foi um susto. Agora é focar na recuperação dele", disse a mãe.

O acidente

O acidente acontece no final da tarde desta sexta-feira (5) . Davi Lucas estava em casa com a mãe, no andador, quando puxou a bacia cheia de polenta. O alimento acabou caindo no rosto, no peito e no braço do menino. Davi foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192).

Por conta da gravidade dos ferimentos, Davi foi transferido de helicóptero do Hospital de Muqui para o Hospital Infantil de Vitória, onde chegou por volta das 17h30. O pai da criança contou que ficou sabendo o que aconteceu com o filho enquanto trabalhava.

"Ele tem mania de puxar as coisas, tudo o que vê, aí ele puxou o pote e caiu tudo em cima dele. Eu soube quando minha esposa chegou lá no meu trabalho, me chamando. Eu fiquei desesperado, foi o desespero na hora", contou o pai.

José Henrique e a mulher vieram de Muqui até Vitória em um carro da prefeitura. O pai da criança disse que o atendimento foi rápido e que conseguiu falar com os médicos depois que o bebê chegou no Hospital Infantil.