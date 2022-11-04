Um bebê de 10 meses sofreu um acidente doméstico no final da tarde desta sexta-feira (4), no Centro de Muqui, no Sul do Estado, e teve cerca de 40% do corpo queimado. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o estado dele é grave.
Notaer resgata bebê vítima de queimaduras em Muqui
As causas não foram esclarecidas, porém o major do Notaer, Pablo Angely, informou que aparentemente o acidente doméstico envolveu panela e fogão.
Bebê sofre acidente doméstico em Muqui e tem 40% do corpo queimado
Angústia da família
Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o repositor José Henrique da Silva Carvalho, pai do bebê, afirmou que ele se machucou após derrubar sobre si uma panela de angu (polenta). Apesar do susto, segundo ele, o pequeno estaria lúcido e calmo.
"Eu soube assim que minha esposa chegou lá no meu trabalho, me chamando, avisando que meu filho estava no andador e puxou uma bacia de angu que estava em cima da mesa. Ficou tudo roxo, no peito, braço dele. Corremos para o hospital. Foi só o desespero na hora. O avô dele disse que ele está bem", afirmou o pai.