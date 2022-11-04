Bebê sofre acidente doméstico em Muqui e tem 40% do corpo queimado

Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta , o repositor José Henrique da Silva Carvalho, pai do bebê, afirmou que ele se machucou após derrubar sobre si uma panela de angu (polenta). Apesar do susto, segundo ele, o pequeno estaria lúcido e calmo.

"Eu soube assim que minha esposa chegou lá no meu trabalho, me chamando, avisando que meu filho estava no andador e puxou uma bacia de angu que estava em cima da mesa. Ficou tudo roxo, no peito, braço dele. Corremos para o hospital. Foi só o desespero na hora. O avô dele disse que ele está bem", afirmou o pai.