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Estado grave

Bebê sofre acidente doméstico em Muqui e tem 40% do corpo queimado

A criança de apenas 10 meses foi resgatada pelo helicóptero do Notaer e encaminhada para um hospital de referência em Vitória
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 nov 2022 às 18:26

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:26

Bebê sofre acidente doméstico em Muqui e tem 40% do corpo queimado
A equipe do Notaer realizou o resgate do bebê nesta sexta-feira (4) em Muqui Crédito: Divulgação/Notaer
Um bebê de 10 meses sofreu um acidente doméstico no final da tarde desta sexta-feira (4), no Centro de Muqui, no Sul do Estado, e teve cerca de 40% do corpo queimado. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o estado dele é grave.
A equipe do resgate aeromédico do Notaer foi acionada para resgatar a criança vítima de queimadura. O bebê foi levado para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória, e foi entregue aos cuidados da equipe médica especializada.

Notaer resgata bebê vítima de queimaduras em Muqui

As causas não foram esclarecidas, porém o major do Notaer, Pablo Angely, informou que aparentemente o acidente doméstico envolveu panela e fogão.
Bebê sofre acidente doméstico em Muqui e tem 40% do corpo queimado

Angústia da família

Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o repositor José Henrique da Silva Carvalho, pai do bebê, afirmou que ele se machucou após derrubar sobre si uma panela de angu (polenta). Apesar do susto, segundo ele, o pequeno estaria lúcido e calmo.
"Eu soube assim que minha esposa chegou lá no meu trabalho, me chamando, avisando que meu filho estava no andador e puxou uma bacia de angu que estava em cima da mesa. Ficou tudo roxo, no peito, braço dele. Corremos para o hospital. Foi só o desespero na hora. O avô dele disse que ele está bem", afirmou o pai. 

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