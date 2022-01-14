Pai ilhado em Linhares conhece filho após resgate do Notaer

Entre as dezenas de pessoas resgatadas de helicóptero em comunidades ilhadas em Linhares devido à cheia do Rio Doce, uma história chama atenção: a do morador do distrito de Povoação – que está completamente alagado - Marcos da Conceição Flores. Ele se tornou papai nesta quinta-feira (13), mas só conseguiu conhecer o bebê nesta sexta (14).
O socorro prestado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), na manhã desta sexta-feira (14), permitiu que ele conhecesse o pequeno Wenderson, que nasceu na região central do município. Durante a madrugada, a companheira dele ainda conseguiu ser buscada de trator.
"É uma emoção muito grande. É o meu primeiro filho, a gente fica agoniado. Nem pensei no medo de altura, só pensava no meu filho. Tenho que agradecer, porque se não fossem eles, não sei se chegaria aqui. Estou ansioso para ver o meu filho"
Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, Marcos comentou sobre o cenário da região onde ele mora, no interior de Linhares. "No trecho de Cacimbas, só passava trator, mas depois das 6h, nem trator passava. Ficou intransitável. Só dava para ir de barco ou helicóptero", disse.
Na mesma viagem dele, também foram resgatadas uma criança de 9 anos que precisava de atendimento médico, junto da mãe. De dentro da aeronave e ao lado das outras duas moradoras do município, o auxiliar de obras fez imagens que mostram o cenário de enchente na zona rural. Confira:
Ao longo desta quinta-feira (13), a equipe resgatou 29 pessoas de 11 famílias, que estavam ilhadas em Linhares. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 4 mil moradores estão isolados por causa da cheia. O Corpo de Bombeiros também realiza resgates por meio de embarcações.
Para esta sexta-feira (14), estão previstas operações de abastecimento, para levar água e comida aos mais afetados. No início desta tarde, o Rio Doce seguia baixando e chegou perto de 5,50 metros – cerca de 30 centímetros a menos em 24 horas. Porém, vale lembrar, que a cota de inundação é de 3,45 metros.