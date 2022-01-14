Pai ilhado em Linhares conhece filho após resgate do Notaer

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O socorro prestado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo ( Notaer ), na manhã desta sexta-feira (14), permitiu que ele conhecesse o pequeno Wenderson, que nasceu na região central do município. Durante a madrugada, a companheira dele ainda conseguiu ser buscada de trator.

"É uma emoção muito grande. É o meu primeiro filho, a gente fica agoniado. Nem pensei no medo de altura, só pensava no meu filho. Tenho que agradecer, porque se não fossem eles, não sei se chegaria aqui. Estou ansioso para ver o meu filho" Marcos da Conceição Flores - Auxiliar de obras

Marcos da Conceição Flores após conhecer o filho recém-nascido, ao lado da companheira Aline Crédito: Marcos da Conceição Flores

Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, Marcos comentou sobre o cenário da região onde ele mora, no interior de Linhares. "No trecho de Cacimbas, só passava trator, mas depois das 6h, nem trator passava. Ficou intransitável. Só dava para ir de barco ou helicóptero", disse.

Na mesma viagem dele, também foram resgatadas uma criança de 9 anos que precisava de atendimento médico, junto da mãe. De dentro da aeronave e ao lado das outras duas moradoras do município, o auxiliar de obras fez imagens que mostram o cenário de enchente na zona rural. Confira:

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Ao longo desta quinta-feira (13), a equipe resgatou 29 pessoas de 11 famílias, que estavam ilhadas em Linhares. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 4 mil moradores estão isolados por causa da cheia. O Corpo de Bombeiros também realiza resgates por meio de embarcações.