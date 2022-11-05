Homem é preso por jogar carro contra manifestantes em Linhares

Um homem de 65 anos foi preso na madrugada deste sábado (05) após cometer uma tentativa de homicídio contra manifestantes no bairro Três Barras, em Linhares , no Norte do Estado. O suspeito saiu do local, mas voltou em seguida a pé e foi reconhecido. Ele foi atuado por tentativa de homicídio e por dirigir com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Após ser detido em flagrante, o suspeito foi levado para a Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que um homem, em um veículo, rompeu a faixa zebrada, passando sobre cones que delimitavam o espaço, lançando o carro contra as pessoas, entre elas uma criança. Galões de água foram atingidos, além de objetos que eram utilizados para a permanência das pessoas no local. Em seguida, o suspeito fugiu.

Ainda segundo a PM, após o ocorrido, enquanto os policiais acalmavam as pessoas, um homem, em completo estado de embriaguez, começou a rondar a região a pé. Uma das pessoas suspeitou que ele pudesse ser o autor do fato e passou a segui-lo. Nas proximidades, o carro foi identificado. O homem foi impedido de sair do local e a PM foi chamada.

Este confessou aos militares ser o proprietário e condutor do veículo. Foi confeccionado um auto de infração pela recusa em submeter-se ao teste do etilômetro. Também foi confeccionado o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, visto que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez. O carro foi guinchado e o indivíduo encaminhado para a Delegacia Regional do município.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante duas vezes por tentativa de homicídio qualificadas e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e foi encaminhado para o presídio.

DEFESA NEGA ATROPELAMENTO

De acordo com a advogada Alciene Maria Rosa, que defende o suspeito, ele foi ouvido pelas autoridades policiais e nega as acusações.