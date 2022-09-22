Trio diz que vai comprar galinha, rende casal e mata dono de sítio no ES

Eneias Firmino dos Santos tinha 74 anos Crédito: Reprodução

Um produtor rural de 74 anos foi morto a tiros durante um assalto no sítio dele no fim da tarde de quarta-feira (21), na localidade de Córrego Jacutinga, na zona rural de Sooretama – próximo ao limite com Linhares – no Norte do Espírito Santo. Segundo ocorrência da Polícia Militar, Eneias Firmino dos Santos estava na propriedade com a esposa quando três indivíduos passaram no local como vendedores ambulantes e combinaram de voltar para comprar uma galinha. Ao retornar, o trio anunciou assalto, rendeu o casal e dois deles atiraram contra o homem, que morreu na hora.

Bastante abalada com o crime, a esposa de Eneias contou os policiais que os três homens foram à propriedade durante a manhã, por volta de 11h, oferecendo panos de prato que estavam à venda. Os indivíduos disseram estarem interessados por comprar galinhas que eram vendidas no sítio e encomendaram uma.

Conjunto de panos de prato que os suspeitos deram para o casal Crédito: Reprodução

Segundo relato da mulher, o grupo retornou por volta de 17h30 com o pretexto de buscar a galinha encomendada e, ao chegar ao local, anunciou o assalto e rendeu o casal. Em seguida, dois deles atiraram contra Eneias quando ele tentou defender a mulher.

“Eles apareceram mais cedo, como quem não quer nada. Disseram estar interessados em uma galinha e queriam uma mais gorda. Minha avó conseguiu para eles. Eles mataram a galinha lá, com a faca dela. Depois disseram que iam para um lugar, não sei onde, e iriam voltar com um presente para a minha avó", disse a neta da vítima.

"Deram panos de prato para ela, jogo de banheiro e, na hora que iam saindo, anunciaram o assalto. Minha avó ficou desesperada. Meu avô tentou ajudar e foi revidar, mas infelizmente morreu com os disparos" X. - Consultora de vendas e neta de Eneias

A vítima foi atingida por sete disparos: quatro no abdômen, um na nádega, um nas costas e um no braço direito. Após o crime, os suspeitos fugiram de carro. A mulher não soube se algum bem da família foi levado. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime.

A neta do casal conta que vai sentir saudade do avô. “Ele era uma pessoa muito boa, carismática. A minha filha de 3 anos adorava ficar com ele e andar de cavalo. Só vão ficar as lembranças boas dele. Agora nós esperamos por justiça", relatou.